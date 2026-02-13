Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Hai tàu Hải quân Mỹ va chạm trên biển

Minh Hạnh

TPO - Một tàu chiến và một tàu tiếp tế của Hải quân Mỹ đã va chạm trong quá trình tiếp nhiên liệu, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

truxtun-2048x1152.jpg
Tàu USS Truxtun. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Sự cố xảy ra chiều 11/2, khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Truxtun và tàu hỗ trợ chiến đấu lớp Supply - USNS Supply va chạm trong quá trình tiếp nhiên liệu trên biển.

"Hai người bị thương nhẹ và đang trong tình trạng ổn định", tuyên bố cho biết.

Địa điểm nơi xảy ra vụ va chạm không được tiết lộ.

Thông báo trên được đưa ra bởi Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, chịu trách nhiệm khu vực Trung, Nam Mỹ và vùng biển Caribe.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra. Cả hai tàu đều đã tiếp tục di chuyển an toàn.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #tàu chiến #Hải quân Mỹ #biển Caribe

