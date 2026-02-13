Hai tàu Hải quân Mỹ va chạm trên biển

TPO - Một tàu chiến và một tàu tiếp tế của Hải quân Mỹ đã va chạm trong quá trình tiếp nhiên liệu, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Tàu USS Truxtun. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Sự cố xảy ra chiều 11/2, khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Truxtun và tàu hỗ trợ chiến đấu lớp Supply - USNS Supply va chạm trong quá trình tiếp nhiên liệu trên biển.

"Hai người bị thương nhẹ và đang trong tình trạng ổn định", tuyên bố cho biết.

Địa điểm nơi xảy ra vụ va chạm không được tiết lộ.

Thông báo trên được đưa ra bởi Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, chịu trách nhiệm khu vực Trung, Nam Mỹ và vùng biển Caribe.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra. Cả hai tàu đều đã tiếp tục di chuyển an toàn.