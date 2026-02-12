Mốc thời gian diễn ra vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ, Nga và Ukraine

TPO - Vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào thứ Ba hoặc thứ Tư (ngày 17-18/2), trong đó vấn đề lãnh thổ có thể sẽ được thảo luận, theo Bloomberg.

Theo Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chấp nhận lời đề nghị của Mỹ về việc tổ chức một vòng đàm phán khác vào tuần tới để chấm dứt cuộc xung đột với Nga, trong đó các nhà đàm phán có khả năng tập trung vào giải quyết vấn đề về lãnh thổ.

Ấn phẩm này cho biết, vòng đàm phán mới nhất dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba hoặc thứ Tư (ngày 17-18/2), tuy nhiên, phía Nga vẫn chưa phản hồi về việc tham gia.

Nội dung thảo luận bao gồm đề xuất của Mỹ về việc thiết lập một khu kinh tế tự do làm vùng đệm ở khu vực Donbass, tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết cả Kiev và Moscow đều tỏ ra hoài nghi với ý tưởng này.

"Không bên nào mặn mà với ý tưởng về khu kinh tế tự do - cả người Nga lẫn chúng tôi", ông Zelensky chia sẻ với Bloomberg, song không hoàn toàn loại trừ khả năng thảo luận thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các bên vẫn còn khác biệt trong quan điểm, song đã thống nhất tiếp tục trao đổi để xây dựng tầm nhìn chung cho vòng đàm phán sắp tới.

Tổng thống Zelensky đánh giá vòng đàm phán trước đó tại Abu Dhabi (UAE) giữa các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ mang tính xây dựng. Theo ông, nếu các bên thể hiện thiện chí, xung đột có thể được chấm dứt trong vòng vài tháng.

Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ phía Mỹ mong muốn ký kết toàn bộ các văn kiện liên quan cùng một thời điểm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ đề xuất hòa bình nào cũng cần được phê chuẩn thông qua quốc hội hoặc trưng cầu dân ý toàn quốc.

"Hiện tại, chúng tôi cũng đang thảo luận về kế hoạch trình tự các hoạt động, bao gồm cả việc ký kết các văn kiện. Tôi nghĩ rằng sau cuộc gặp tiếp theo, sẽ có sự hiểu biết chung", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, các cuộc đàm phán gần đây tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tập trung vào cơ chế ngừng bắn và cách thức Mỹ giám sát việc này. Tuy nhiên, ông nói thêm, các nhà đàm phán không thể hoàn tất các chi tiết nếu không có quyết định chính trị cấp cao.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết vòng đàm phán tiếp theo, bao gồm cả các cuộc đàm phán song phương với Washington, có thể sẽ xem xét các đề xuất về kế hoạch hậu chiến và tập trung vào vấn đề kinh tế. Để đạt được mục tiêu đó, Kiev sẽ cử Bộ trưởng Kinh tế Oleksiy Sobolev tham gia phái đoàn để thảo luận về gói thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với Mỹ.

Dù bày tỏ sự lạc quan thận trọng, ông Zelensky cảnh báo Ukraine đang đối mặt với những thách thức tài chính nghiêm trọng trong quá trình tái thiết và duy trì năng lực quân sự. Ông cho rằng cần một cơ chế tài trợ rõ ràng với sự tham gia của châu Âu, bởi ngay cả nguồn tài sản bị đóng băng của Nga cũng khó đáp ứng nhu cầu dài hạn.