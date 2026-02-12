Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng loạt tên lửa

Minh Hạnh

TPO - Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, thủ đô Kiev đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa Nga vào sáng sớm 12/2.

image-38.jpg
(Ảnh: Pravda)

Lực lượng Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga hướng về Kiev lúc khoảng 2h20 sáng (giờ địa phương). Chưa đầy 30 phút sau, máy bay không người lái tấn công thành phố.

“Cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev vẫn đang diễn ra”, Thị trưởng Vitali Klitschko nói trên Telegram.

Ông Klitschko cho biết đã có các vụ tấn công vào cả các tòa nhà dân cư và phi dân cư ở cả hai bên bờ sông Dnipro, con sông chia đôi thành phố. Các đội y tế khẩn cấp đã được điều động.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quân sự thủ đô, cho biết ít nhất một vụ tấn công đã được ghi nhận ở một vùng ngoại ô phía đông.

Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy tiếng nổ vang vọng khắp thành phố.

Ngoài Kiev, tên lửa còn nhắm mục tiêu vào các thành phố Dnipro và Pavlohrad ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Vụ tấn công tên lửa mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mátxcơva chưa cam kết tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo do Mỹ đề xuất, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Nga về thỏa thuận ngừng bắn năng lượng. Ngược lại, chúng tôi đã nhận được phản hồi dưới hình thức các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa", ông Zelensky nói với các nhà báo vào ngày 11/2.

"Chúng tôi đang chờ đợi phản hồi từ phía Nga. Cho đến nay, theo như tôi hiểu, Nga vẫn đang do dự", ông Zelensky nói.

Minh Hạnh
Reuters, Kyiv Independent
#Ukraine #Nga #tên lửa #máy bay không người lái #Kiev

