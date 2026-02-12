Mỹ và Israel chưa đạt được đồng thuận về Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, rằng hai bên chưa đạt được thỏa thuận “dứt khoát” nào về Iran, nhưng ông khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran sẽ tiếp tục được tiến hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc gặp thứ bảy giữa lãnh đạo Mỹ và Israel kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Netanyahu đang tìm cách tác động đến vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, sau các cuộc đàm phán hạt nhân được tổ chức tại Oman vào tuần trước.

Israel lo ngại Mỹ có thể theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân hẹp, không bao gồm các hạn chế đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, cũng không yêu cầu Iran chấm dứt sự hỗ trợ dành cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah. Các quan chức Israel được cho là đã kêu gọi Mỹ không tin tưởng vào lời hứa của Iran.

Tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã họp kín trong hơn hai tiếng rưỡi. Tổng thống Trump mô tả đây là một "cuộc gặp rất tốt", nhưng cho biết không có quyết định quan trọng nào được đưa ra.

Ông Netanyahu nhấn mạnh, rằng lợi ích an ninh của Israel phải được tính đến. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Mỹ đã đưa ra những cam kết mà ông Netanyahu mong muốn.

Chuyến thăm Nhà Trắng của ông Netanyahu diễn ra lặng lẽ hơn thường lệ. Hai nhà lãnh đạo bắt tay trong một bức ảnh do Đại sứ quán Israel công bố. Không giống như các chuyến thăm trước đây của ông Netanyahu, nhóm phóng viên không được phép vào Phòng Bầu dục.

"Thủ tướng đã nhấn mạnh nhu cầu an ninh của Israel trong bối cảnh các cuộc đàm phán, và hai bên đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, liên lạc sát sao", văn phòng của ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán hôm 11/2.

Một nguồn tin cho biết, hai nhà lãnh đạo cũng được cho là đã thảo luận về hành động quân sự tiềm tàng nếu ngoại giao với Iran thất bại.

Tổng thống Trump từng nhiều lần úp mở khả năng tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận, trong khi Tehran tuyên bố sẽ trả đũa, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn khi Mỹ đang tập trung lực lượng ở Trung Đông.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm 10/2, Tổng thống Trump nhắc lại lời cảnh báo thẳng thừng của mình đối với Iran, nói rằng ông tin Tehran muốn một thỏa thuận.

Theo ông, một thỏa thuận tốt với Iran sẽ đồng nghĩa với việc “không có vũ khí hạt nhân, không có tên lửa”. Ông cũng nói với Axios, rằng Mỹ đang cân nhắc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai như một phần của kế hoạch tăng cường lực lượng gần Iran.

Iran cho biết nước này sẵn sàng thảo luận về hạn chế với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng sẽ không thảo luận về chương trình tên lửa.

"Chương trình tên lửa của Iran không thể được đưa ra để thương lượng", ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran, tuyên bố hôm 11/2.