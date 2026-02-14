Bước ngoặt bất ngờ sau cuộc bầu cử ở Thái Lan

TPO - Đảng Bhumjaithai của Thái Lan - đảng đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội tuần trước - sẽ “bắt tay” với đảng Pheu Thai (được hậu thuẫn bởi gia tộc Shinawatra) để thành lập chính phủ liên minh, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters)

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Thái Lan, đảng Bhumjaithai do ông Anutin lãnh đạo đã giành được 193 ghế/500 ghế Hạ viện, xếp thứ hai là đảng Nhân dân với 118 ghế và đảng Pheu Thai với 74 ghế.

Sự ủng hộ của đảng Pheu Thai - được hậu thuẫn bởi gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người hiện đang bị giam giữ - sẽ giúp ông Anutin có được đa số rõ ràng trong quốc hội, mở đường cho một liên minh ổn định sau thời kỳ bất ổn chính trị.

"Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với tư cách là một chính phủ để có thể làm những điều tốt đẹp cho đất nước", ông Anutin nói với các phóng viên sau cuộc họp với lãnh đạo đảng Pheu Thai.

Đảng Bhumjaithai từng là thành viên của liên minh cầm quyền do đảng Pheu Thai lãnh đạo, lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2023, nhưng đã rút khỏi liên minh vào tháng 6/2025, sau khi cuộc điện thoại giữa thủ tướng lúc bấy giờ là bà Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.

Bà Paetongtarn - con gái của ông Thaksin - đã bị tòa án cách chức, mở đường cho ông Anutin trở thành thủ tướng.

Sau chưa đầy 100 ngày cầm quyền, ông Anutin đã giải tán quốc hội vào tháng 12/2025, dẫn đến một cuộc bầu cử sớm mà ông đã giành chiến thắng.

“Hãy xóa bỏ mọi hiểu lầm trong quá khứ”, ông Anutin nói. “Chúng tôi muốn cùng nhau làm việc, cùng nhau điều hành đất nước”.

Việc đảng Bhumjaithai bắt tay với đảng Pheu Thai là một quyết định thực tế nhằm củng cố liên minh và các mối quan hệ với mạng lưới doanh nghiệp thông qua ông Thaksin, Titipol Phakdeewanich - một chuyên gia chính trị học tại Đại học Ubon Ratchathani - nhận định.

"Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, họ vừa là bạn vừa là đối thủ", ông nói, đề cập đến mối quan hệ phức tạp giữa hai đảng. "Khi hai đảng bắt tay nhau, họ sẽ cảm nhận được một chính phủ liên minh mạnh mẽ”.

Cũng trong tuần này, đảng Bhumjaithai đã nhận được sự ủng hộ của sáu đảng nhỏ hơn. Điều đó có nghĩa là liên minh do đảng này dẫn đầu sẽ có khoảng 275 ghế trong quốc hội.

Đối mặt với hàng loạt thách thức kinh tế mà chỉ một chính phủ ổn định mới có thể giải quyết tốt nhất, ông Anutin cho biết, Bhumjaithai sẽ tiếp tục đàm phán với các đảng khác để tham gia liên minh của mình. "Chúng tôi muốn sức mạnh," ông nói.