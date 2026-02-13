Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tàu Mexico chở hàng viện trợ cập cảng Cuba

Minh Hạnh

TPO - Hai con tàu mang quốc kỳ Mexico chở đầy hàng viện trợ nhân đạo đã tiến vào cảng Havana hôm 12/2, một nhân chứng của Reuters cho biết, khi đồng minh lâu năm này thực hiện lời hứa hỗ trợ Havana, trong bối cảnh Washington dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu sang Cuba.

Papaloapan - một trong hai con tàu - chở một lượng lớn các kiện hàng được bọc kín trên boong.

Lô hàng từ Mexico cập cảng Havana trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách cắt đứt nguồn cung nhiên liệu cho Cuba. Hồi tháng 1, Washington đã dọa áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho hòn đảo.

vburocyehfionhqsagaysbue5i.jpg
lz3zja4jtnpzfa3a6uxw5g6bfq.jpg
u42stvksqvmn5axl6ijzvmog2q.jpg
Tàu Papaloapan cập cảng Havana. (Ảnh: Reuters)

Mexico đã thông báo về các chuyến hàng viện trợ sau khi tạm dừng vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế đến Cuba vào giữa tháng 1 dưới áp lực từ chính quyền Tổng thống Trump.

"Những con tàu đã rời cảng Veracruz với hơn 814 tấn hàng hóa dành cho người dân Cuba”, Chính phủ Mexico cho biết trong một tuyên bố sau đó cùng ngày.

Số hàng hóa này bao gồm sữa tươi và sữa bột, các sản phẩm thịt, bánh quy, đậu, gạo, cá ngừ, cá mòi và dầu thực vật, cũng như các mặt hàng vệ sinh cá nhân, tuyên bố cho biết.

Ediberto Rodriguez, một cư dân 65 tuổi ở Havana và là một nhân viên nhà nước, đã theo dõi quá trình các con tàu cập cảng và ca ngợi Mexico vì điều mà ông gọi là một "cử chỉ không thể nào quên".

"Mexico đã không bỏ rơi chúng tôi”, ông nói. "Ngay cả dưới áp lực từ một siêu cường toàn cầu, họ cũng không sợ hãi”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết hôm 11/2, rằng chính phủ của bà sẽ gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ hai đến Cuba trong những ngày tới.

Minh Hạnh
Reuters
#Cuba #Mexico #viện trợ nhân đạo #nhiên liệu #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục