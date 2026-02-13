Tàu Mexico chở hàng viện trợ cập cảng Cuba

TPO - Hai con tàu mang quốc kỳ Mexico chở đầy hàng viện trợ nhân đạo đã tiến vào cảng Havana hôm 12/2, một nhân chứng của Reuters cho biết, khi đồng minh lâu năm này thực hiện lời hứa hỗ trợ Havana, trong bối cảnh Washington dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu sang Cuba.

Papaloapan - một trong hai con tàu - chở một lượng lớn các kiện hàng được bọc kín trên boong.

Lô hàng từ Mexico cập cảng Havana trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách cắt đứt nguồn cung nhiên liệu cho Cuba. Hồi tháng 1, Washington đã dọa áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho hòn đảo.

Tàu Papaloapan cập cảng Havana. (Ảnh: Reuters)

Mexico đã thông báo về các chuyến hàng viện trợ sau khi tạm dừng vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế đến Cuba vào giữa tháng 1 dưới áp lực từ chính quyền Tổng thống Trump.

"Những con tàu đã rời cảng Veracruz với hơn 814 tấn hàng hóa dành cho người dân Cuba”, Chính phủ Mexico cho biết trong một tuyên bố sau đó cùng ngày.

Số hàng hóa này bao gồm sữa tươi và sữa bột, các sản phẩm thịt, bánh quy, đậu, gạo, cá ngừ, cá mòi và dầu thực vật, cũng như các mặt hàng vệ sinh cá nhân, tuyên bố cho biết.

Ediberto Rodriguez, một cư dân 65 tuổi ở Havana và là một nhân viên nhà nước, đã theo dõi quá trình các con tàu cập cảng và ca ngợi Mexico vì điều mà ông gọi là một "cử chỉ không thể nào quên".

"Mexico đã không bỏ rơi chúng tôi”, ông nói. "Ngay cả dưới áp lực từ một siêu cường toàn cầu, họ cũng không sợ hãi”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết hôm 11/2, rằng chính phủ của bà sẽ gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ hai đến Cuba trong những ngày tới.