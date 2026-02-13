Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thủ tướng Anh Starmer ấp ủ sáng kiến quốc phòng đa quốc gia mới

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thúc đẩy các đồng minh phương Tây cùng khởi xướng sáng kiến quốc phòng đa quốc gia, để phối hợp trong vấn đề mua sắm vũ khí chung và giảm chi phí tái vũ trang, Financial Times đưa tin.

ap26042415623777.jpg
Thủ tướng Anh Keir Starmer. (Ảnh: AP)

Bài viết dẫn lời các quan chức Chính phủ Anh cho biết, Thủ tướng Starmer dự kiến nêu ý tưởng tại Diễn đàn An ninh Munich vào cuối tuần này.

Nhà lãnh đạo Anh cũng dự kiến sẽ kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng với các đồng minh khi ông có bài phát biểu vào ngày 14/2, cũng như trong trao đổi riêng với các nhà lãnh đạo khác tại diễn đàn kéo dài 3 ngày.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Phố Downing cho biết, ông Starmer sẽ gặp các lãnh đạo châu Âu tại Munich vào chiều 13/2, bao gồm các cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trong bài phát biểu vào ngày mai, ông Starmer sẽ trình bày tầm nhìn của ông về tương lai quốc phòng và an ninh châu Âu.

Hội nghị An ninh Munich - một trong những diễn đàn an ninh hàng đầu thế giới - diễn ra từ ngày 13 - 15/2 năm nay.

Đầu tháng này, Thủ tướng Starmer cho biết chính phủ của ông sẽ xem xét việc tham gia một quỹ quốc phòng thứ hai của Liên minh châu Âu (EU), với quy mô nhiều tỷ euro.

Uỷ ban châu Âu đang cân nhắc triển khai phiên bản thứ hai của chương trình cho vay SAFE, trong bối cảnh châu Âu tìm cách tăng cường phòng thủ do những lo ngại về Nga và hoài nghi với cam kết an ninh của Mỹ dành cho châu Âu dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Kế hoạch của Anh về việc tham gia quỹ SAFE với khoản đóng góp 150 tỷ euro đổ vỡ vào tháng 11/2025, sau khi Chính phủ Anh từ chối đóng góp tài chính để tham gia. Đây được coi là một bước lùi đối với nỗ lực tái thiết lập quan hệ với EU thời hậu Brexit.

Bình Giang
Reuters
#Thủ tướng Anh #Keir Starmer #Sáng kiến an ninh #Diễn đàn an ninh Munich #An ninh châu Âu #Tổng thống Trump #Donald Trump

