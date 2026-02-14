Nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh Dubai từ chức vì lộ quan hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein

TPO - Tập đoàn cảng biển khổng lồ của Dubai DP World vừa cho biết, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sultan Ahmed Bin Sulayem đã từ chức, giữa sức ép lớn liên quan đến các mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Sultan Ahmed Bin Sulayem từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Dubai DP World. (Ảnh: Reuters)

Ông Bin Sulayem là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong giới kinh doanh Trung Đông, trở thành một trong các lãnh đạo cấp cao nhất bị xem xét trách nhiệm và rời khỏi vị trí điều hành sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu trong hồ sơ Epstein.

Ngày 13/2, người đứng đầu Dubai ban hành sắc lệnh bổ nhiệm chủ tịch mới cho Tổng công ty Cảng biển, Hải quan và Khu tự do Dubai - một trong nhiều chức vụ trước đây do ông Bin Sulayem đảm nhiệm.

Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ cho biết, tên của ông Bin Sulayem xuất hiện trong những tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, làm dấy lên các câu hỏi về những trao đổi trong quá khứ của ông với Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án.

Áp lực dồn lên doanh nghiệp logistics của UAE sau khi 2 tổ chức, gồm cơ quan tài chính phát triển của Anh và quỹ hưu trí lớn thứ hai của Canada, đưa ra thông báo trong tuần này rằng họ sẽ đình chỉ đầu tư với DP World do các mối liên hệ của ông Bin Sulayem với Epstein.

Cũng trong ngày 13/2, cơ quan đầu tư của Anh là British International Investment hoan nghênh quyết định của DP World và cho biết mong muốn tiếp tục “quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy phát triển các cảng thương mại trọng điểm tại châu Phi”.

Quỹ La Caisse của Canada ra tuyên bố rằng “công ty đã thực hiện các biện pháp phù hợp”, đồng thời cho biết sẽ “nhanh chóng làm việc với ban lãnh đạo mới của DP World để tiếp tục hợp tác trong các dự án cảng trên toàn cầu”.

DP World đã bổ nhiệm ông Essa Kazim làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Yuvraj Narayan làm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn, Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết.

Hiện ông Kazim đang giữ chức Giám đốc Trung tâm tài chính quốc tế Dubai, còn ông Narayan - gia nhập DP World từ năm 2004 và gần đây nhất là Phó CEO - từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong công ty.

Việc ông Bin Sulayem từ chức diễn ra sau khi nhiều nhân vật nổi bật khác trong giới kinh doanh và chính trị trên khắp thế giới rời bỏ các vị trí hàng đầu khi tác động từ hồ sơ Epstein ngày càng lan rộng.

Bà Kathy Ruemmler - Cố vấn pháp lý trưởng của Goldman Sachs, cho biết sẽ từ chức vào mùa hè này do các mối liên hệ liên quan, Financial Times đưa tin. Ít nhất 3 thành viên trong chính quyền của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã từ nhiệm sau khi việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ đẩy chính phủ vào khủng hoảng.