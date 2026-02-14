Ngoại trưởng Mỹ - Trung Quốc gặp nhau tại Đức

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 13/2, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 4.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Munich, ngày 13/2. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc gặp, ông Rubio và ông Vương tươi cười bắt tay trước ống kính máy ảnh. Hai phái đoàn ngồi đối diện nhau trong phòng hội nghị của một khách sạn ở trung tâm Munich (Đức).

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Trung Quốc. Thời gian gần đây, Washington và Bắc Kinh đã tìm cách xoa dịu căng thẳng về các vấn đề, bao gồm xung đột thương mại và thuế quan, cũng như tương lai của Đài Loan (Trung Quốc).

Tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mà ông Trump mô tả là “rất tích cực”.

Sau nhiều tháng căng thẳng thương mại do thuế đối ứng của Mỹ, ông Tập và ông Trump đã đạt được một thỏa thuận thương mại khung tại Hàn Quốc vào ngày 30/10/2025. Theo đó, Washington đồng ý giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ hoãn việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và tăng cường mua đậu nành Mỹ.

Trong một cử chỉ thiện chí hai tháng trước chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh, ông Trump cho biết Trung Quốc sẽ xem xét tăng lượng mua đậu nành từ Mỹ lên 20 triệu tấn trong vụ mùa hiện tại.

Tổng thống Mỹ Trump nói trên Truth Social rằng mối quan hệ của ông với Chủ tịch Trung Quốc “cực kỳ tốt đẹp”, và “cả hai chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ đó”.