Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine tin Trung Quốc có thể giúp chấm dứt xung đột với Nga

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 13/2 cho biết, ông đã mời người đồng cấp Trung Quốc đến thăm Ukraine, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng Bắc Kinh có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm với Nga.

rncvbkl4evin5cyi5e64jcy7tq.jpg
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: Reuters)

"Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại một nền hòa bình công bằng cho Ukraine", ông Sybiha nói sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich.

"Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Hai bên đã có một cuộc trao đổi rất thực chất và thiết thực".

Trước đó, phát biểu tại hội nghị an ninh, Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh, châu Âu không thể tiếp tục dựa vào sự bảo vệ của Mỹ. Ông tin rằng Ukraine phải trở thành một phần không thể thiếu của cấu trúc an ninh châu Âu mới.

“Chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới. Thời kỳ châu Âu dựa vào các cường quốc bên ngoài đã qua. Đã đến lúc xây dựng sức mạnh nội tại, và điều này chỉ có thể thực hiện được khi Ukraine là một phần không thể thiếu của cấu trúc an ninh châu Âu mới”, ông Sybiha nói.

Ngoại trưởng nói thêm, rằng Ukraine sẵn sàng giúp tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng quốc phòng châu Âu: "Chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, và sẵn sàng chia sẻ chúng”.

Dự kiến, ​​Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết, vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Ukraine sẽ diễn ra vào tuần tới, nhưng không xác nhận địa điểm.

Ba nguồn thạo tin nói với Reuters, rằng các quan chức Mỹ đã đề xuất một cuộc họp ba bên vào ngày 16 và 17/2 tại Miami.

Các vòng đàm phán trước đó đã diễn ra ở Abu Dhabi.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
#Nga #Ukraine #Mỹ #Trung Quốc #Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha #Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Xem thêm

Cùng chuyên mục