Mỹ sắp tổ chức hai cuộc đàm phán lớn về Iran và Ukraine tại Thuỵ Sĩ

TPO - Hai vòng đàm phán ngoại giao về vấn đề Ukraine và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Geneva, Thuỵ Sĩ vào tuần tới, theo Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, phái đoàn Mỹ, bao gồm các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, sẽ gặp gỡ phía Iran vào thứ Ba (17/2). Đại diện từ Oman cũng sẽ tham dự cuộc họp, đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán này.

Chiều cùng ngày, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Kushner sẽ tham gia các cuộc đàm phán ba bên với đại diện của Nga và Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - ông Steve Witkoff.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực lên Iran, đồng thời tăng cường sự hiện diện của lực lượng Hải quân Mỹ trong khu vực. Ngoài ra, ông Trump đang thuyết phục Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, hai vòng đàm phán ba bên gồm Mỹ, Nga và Ukraine đã diễn ra tại Abu Dhabi. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov báo cáo rằng, trong cuộc họp cuối cùng, các bên đã thảo luận về những phương pháp thực hiện lệnh ngừng bắn và giám sát việc chấm dứt hoạt động quân sự

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Ukraine và Mỹ gần đây đã thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga ngay trong tháng 3. Bloomberg cũng đưa tin các cuộc bầu cử tổng thống và một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình tiềm năng được cho là sẽ diễn ra vào tháng 5.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa các bên vẫn đang tiếp diễn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo rằng vòng đàm phán ba bên tiếp theo sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 17-18/2. Phái đoàn Nga sẽ do trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Putin sẽ cử Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin tham gia các cuộc đàm phán.

Phía Ukraine cũng đã xác nhận các cuộc đàm phán mới, cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phê duyệt thành phần phái đoàn đàm phán. Phía Kiev sẽ cử các đại diện từng tham gia các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi.