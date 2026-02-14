Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ sẽ thăm Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela “rất tốt đẹp” và ông có kế hoạch đến thăm quốc gia Nam Mỹ này.

6wyq4lrwvbni3db2dtojydj6ne.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tôi sẽ đến thăm Venezuela”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, mặc dù ông không chia sẻ thêm bất kỳ chi tiết nào.

"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với tổng thống Venezuela”, ông Trump nhấn mạnh, lưu ý rằng Mỹ đang "hợp tác rất chặt chẽ" với lãnh đạo lâm thời Venezuela - Delcy Rodriguez - về việc tiếp cận nguồn cung dầu mỏ ở Venezuela.

"Tôi đánh giá mối quan hệ hiện tại của chúng tôi với Venezuela là 10 điểm”, ông Trump nói thêm.

Lời khen ngợi của Tổng thống Trump dành cho lãnh đạo lâm thời Venezuela được đưa ra sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1, và diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang cố gắng thúc đẩy các thỏa thuận dầu mỏ tại nước này.

Khi được Reuters hỏi liệu ông có công nhận chính phủ của bà Rodriguez là chính phủ chính thức hay không, ông Trump trả lời: “Chúng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi đang làm việc với họ, và thực sự hiện tại họ đã làm rất tốt”.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 12/2 nói rằng tổng thống lâm thời của Venezuela đang làm việc với Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Wright cho biết Mỹ sẽ không "nói với bà Delcy về vai trò tương lai của bà" trong các cuộc bầu cử trong tương lai, vì quyết định đó thuộc về người dân Venezuela.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Venezuela #Mỹ #dầu mỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục