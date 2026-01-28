Tình báo Mỹ nghi ngờ mức độ hợp tác của lãnh đạo Venezuela

TPO - Các báo cáo tình báo Mỹ thể hiện nghi ngờ khả năng Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez sẽ hợp tác với chính quyền Tổng thống Donald Trump bằng cách cắt đứt quan hệ với các đối thủ của Mỹ, Reuters dẫn các nguồn tin nắm được báo cáo cho biết.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: AP)

Các quan chức Mỹ công khai nói rằng họ muốn nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela chấm dứt quan hệ với các đối tác thân cận như Iran, Trung Quốc và Nga, bao gồm việc trục xuất các nhà ngoại giao và cố vấn của những nước này khỏi Venezuela.

Tuy nhiên, bà Rodriguez đến nay vẫn chưa công bố những bước đi như vậy.

Bà Rodriguez trở thành tổng thống lâm thời sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/1.

Theo các nguồn tin giấu tên, báo cáo tình báo Mỹ đánh giá, vẫn chưa rõ bà Rodriguez có hoàn toàn ủng hộ chiến lược của Mỹ tại Venezuela hay không.

Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Caracas hôm 15/1, gặp bà Rodriguez và bàn về tương lai chính trị của quốc gia này.

Washington đang muốn kiềm chế ảnh hưởng của các đối thủ tại Tây bán cầu, bao gồm ở Venezuela, nơi ông Trump tìm cách khai thác trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia thành viên OPEC này.

Nếu bà Rodriguez cắt quan hệ với các đối thủ của Mỹ, điều đó sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Mỹ đầu tư vào ngành năng lượng Venezuela. Nhưng nếu Mỹ không thể ép bà Rodriguez làm theo ý mình, nỗ lực của Washington nhằm định hướng chính sách của Venezuela có thể không thành công, đồng thời làm tăng nguy cơ Mỹ sẽ can dự quân sự sâu hơn vào quốc gia này.

CIA và Chính phủ Venezuela không phản hồi đề nghị bình luận về những thông tin trên. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ “tiếp tục gây sức ép tối đa” với các nhà lãnh đạo Venezuela và “kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tiếp diễn”.

Trước đây, CIA đánh giá những quan chức trung thành với Tổng thống Maduro, trong đó có bà Rodriguez, là những người có vị thế tốt nhất để điều hành đất nước sau khi ông bị lật đổ.

Tuy nhiên, những người chỉ trích chiến lược của ông Trump với Venezuela nghi ngờ cách làm này.

Đối với Venezuela, yêu cầu của Mỹ đồng nghĩa với việc từ bỏ những đồng minh thân cận nhất. Iran đã hỗ trợ Venezuela sửa chữa các nhà máy lọc dầu; Trung Quốc nhận dầu để trừ nợ; còn Nga cung cấp vũ khí, bao gồm tên lửa, cho quân đội Venezuela.

Kể từ khi Mỹ bắt Tổng thống Maduro, bà Rodriguez đã có những bước đi nhằm thể hiện thiện chí với Washington, bao gồm thả tù nhân chính trị và cho phép bán từ 30 - 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.

Trong bài phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống lâm thời Rodriguez nói rằng bà thấy đã “quá đủ” với sự can thiệp của Mỹ. Dù vậy, theo hai nguồn tin, các quan chức Mỹ có những trao đổi tích cực với bà trong những ngày gần đây.

Theo hai nguồn, chính quyền Tổng thống Trump chưa nhìn thấy có cách nào khác ngoài làm việc với bà Rodriguez, vì đã công khai ủng hộ bà mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết một số quan chức Mỹ đang phát triển kênh liên lạc với những người giữ vị trí cấp cao trong quân đội và lực lượng an ninh Venezuela, phòng trường hợp họ quyết định thay đổi cách làm.

Các báo cáo tình báo Mỹ cũng đánh giá lãnh đạo đối lập Maria Corina Machado hiện chưa thể điều hành đất nước một cách hiệu quả, một phần vì bà không có quan hệ tốt với lực lượng an ninh hoặc ngành dầu mỏ.

Tuần trước, Tổng thống Trump nói với báo giới, rằng ông muốn bà Machado “tham gia” lãnh đạo đất nước, nhưng không nêu chi tiết.

Một nguồn khác cho biết, trước mắt bà Machado có thể được cân nhắc cho vai trò cố vấn, nhưng chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Đại diện của bà Machado không phản hồi đề nghị bình luận.