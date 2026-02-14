Mỹ dùng công cụ trí tuệ nhân tạo trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela

TPO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, mô hình trí tuệ nhân tạo Claude của Anthropic đã được sử dụng trong chiến dịch của quân đội Mỹ để bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Donald Trump theo dõi chiến dịch của quân đội Mỹ ở Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Theo WSJ và Axios, mô hình AI Claude được sử dụng trong suốt chiến dịch, chứ không chỉ trong giai đoạn chuẩn bị. Vai trò cụ thể của mô hình này vẫn chưa rõ ràng, mặc dù quân đội đã từng sử dụng các mô hình AI để phân tích hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo theo thời gian thực.

Việc triển khai Claude được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Anthropic và công ty dữ liệu Palantir Technologies.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin này.

“Chúng tôi không thể bình luận về việc liệu Claude, hay bất kỳ mô hình AI nào khác, có được sử dụng cho bất kỳ hoạt động cụ thể nào hay không”, một phát ngôn viên của Anthropic nói với Axios. “Việc sử dụng Claude - dù trong lĩnh vực tư nhân hay trong chính phủ - đều phải tuân thủ chính sách của chúng tôi”.

Theo thông tin độc quyền từ Reuters, Lầu Năm Góc đang thúc đẩy các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu, bao gồm OpenAI và Anthropic, cung cấp các công cụ AI không bị giới hạn bởi những tiêu chuẩn mà các công ty này áp dụng cho người dùng thông thường.

Nhiều công ty trí tuệ nhân tạo đang xây dựng các công cụ tùy chỉnh cho quân đội Mỹ trên mạng bảo mật, thường được sử dụng cho quản lý quân sự.

Các chính sách của Anthropic cấm sử dụng Claude cho mục đích bạo lực, thiết kế vũ khí hoặc giám sát.

Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích táo bạo và đưa ông đến New York để đối mặt với các cáo buộc hình sự vào đầu tháng 1.