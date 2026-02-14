Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Quốc phòng thu hồi 45 giấy phép hoạt động và hành nghề khám, chữa bệnh

Nguyễn Minh
TPO - Bộ Quốc phòng vừa ban hành hai quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 31 cơ sở và 14 cá nhân đang công tác tại các đơn vị Quân đội. Các giấy phép này đều được Bộ Quốc phòng cấp trong giai đoạn 2015-2025.

Theo đó, tại Quyết định số 717/QĐ-BQP, Bộ Quốc phòng thu hồi 31 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế Quân đội. Lý do thu hồi là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động.

Trong số 31 cơ sở bị thu hồi giấy phép có 23 đơn vị Quân y thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, gồm Quân y Trung đoàn 854 (Sư đoàn 301) và Quân y Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các quận, huyện, thị xã (cũ) trên địa bàn Hà Nội: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Đan Phượng, Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Oai, Thanh Trì, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình, Nam Từ Liêm.

Ảnh minh họa.

Cùng với đó, Quyết định cũng thu hồi giấy phép của một số bệnh xá thuộc các quân khu và địa phương, gồm: Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Long An (Quân khu 7); Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên (Quân khu 3); Bệnh xá 21, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi (Quân khu 5); Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (Quân khu 5); Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk (Quân khu 5); Bệnh xá 20A, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị (Quân khu 4); Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình (Quân khu 4).

Ngoài ra, Phòng Y học thuộc Viện Vật lý Y sinh học (Viện Khoa học Công nghệ Quân sự), hình thức tổ chức là Phòng khám chuyên khoa, cũng nằm trong danh sách bị thu hồi giấy phép.

Quyết định nêu rõ: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên trong Quyết định không được thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 10/2/2026 dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ được tiếp tục hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tại Quyết định số 716/QĐ-BQP, Bộ Quốc phòng thu hồi thu hồi 14 giấy phép hành nghề (chứng chỉ hành nghề) khám bệnh, chữa bệnh của các cá nhân. Lý do thu hồi là người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề.

Danh sách 14 cá nhân gồm các điều dưỡng, bác sĩ, kỹ thuật viên và y sĩ đang công tác tại nhiều bệnh viện quân y và đơn vị trong toàn quân: Điều dưỡng Trần Thị Khánh Linh (Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 34); Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo và Bác sĩ Nguyễn Văn Cường (Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9); Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Kỹ thuật y Phùng Quỳnh Anh và Điều dưỡng Bùi Kim Chi (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108);

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy và Điều dưỡng Chu Thị Hằng (Bệnh viện Quân y 175); Bác sĩ Lê Minh Huy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Bác sĩ Nguyễn Hải Yến (Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật); các Điều dưỡng Lữ Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Kim Thư và Trần Đức Anh (Bệnh viện quân y 7A, Quân khu 7); Y sĩ Đỗ Văn Dũng (Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Quân khu 5).

Các cá nhân có tên trong Quyết định số 716/QĐ-BQP không được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 10/2/2026 dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ được tiếp tục hành nghề khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Nguyễn Minh
