Tổng thống Zelensky tiết lộ chủ đề trọng tâm của các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới tại Geneva giữa Ukraine, Mỹ và Nga sẽ tập trung vào cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn cũng như các đảm bảo an ninh dài hạn cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (14/2) cho biết, tuần tới tại Geneva (Thuỵ Sĩ), Ukraine, Mỹ và Nga sẽ thảo luận về cách thức hoạt động của một phái bộ giám sát trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

"Về khía cạnh quân sự, họ phải chấp nhận nhiệm vụ giám sát và cách thức vận hành nếu xung đột kết thúc - tức là giám sát lệnh ngừng bắn", ông nói.

cce5bfb2-556c-46ab-bc0d-8caaf0e12afe.jpg

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, Kiev sẽ nêu vấn đề về một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng, song chưa thể công bố chi tiết ở thời điểm hiện tại.

Trước thềm đàm phán, Tổng thống Zelensky dự kiến trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cùng các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ gồm Steve Witkoff và Jared Kushner.

Phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine và Mỹ hiện còn bất đồng về thời hạn bảo đảm an ninh sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Theo đó, Washington đề xuất các đảm bảo an ninh trong thời gian ngắn hơn đáng kể so với yêu cầu của Ukraine, và Kiev không đồng ý với các điều khoản đó.

"Chúng tôi nhận được đề xuất từ ​​Mỹ về đảm bảo an ninh trong 15 năm. Chúng tôi muốn hơn 20 - 50 năm. Chúng ta sẽ chờ xem chính quyền và Quốc hội sẽ đồng ý với điều gì", ông nói.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng, nếu không có những đảm bảo an ninh quốc tế rõ ràng, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng chỉ có thể là tạm thời và sẽ không ngăn chặn được hành động quân sự của Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng khuôn khổ an ninh cho Ukraine nên bao gồm tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) và một cơ chế dài hạn để răn đe Nga.

Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đã nhất trí về một kế hoạch hành động trong trường hợp Moscow vi phạm thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Kế hoạch này được chia thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ được thực hiện trong vòng 72 giờ đầu tiên sau một cuộc tấn công mới của Nga vào Ukraine.

Trong chuyến thăm Kiev gần đây, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, Ukraine có thể ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia sẵn sàng tham gia đảm bảo an ninh, bao gồm lực lượng lục quân, không quân và hải quân.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Geneva #đàm phán hòa bình #Mỹ #Nga #Ukraine #ngừng bắn #đảm bảo an ninh

