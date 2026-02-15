Ukraine lo ngại khi Mỹ thường xuyên thúc giục nhượng bộ

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian vào tuần tới tại Geneva sẽ nghiêm túc và thực chất, nhưng ông cũng lo ngại về việc Ukraine đang bị yêu cầu nhượng bộ "quá thường xuyên".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi hy vọng các cuộc họp ba bên vào tuần tới sẽ nghiêm túc, thực chất và hữu ích cho tất cả chúng ta. Nhưng thành thật mà nói, đôi khi có cảm giác như các bên đang nói về những vấn đề hoàn toàn khác nhau”, ông Zelensky phát biểu ngày 14/2 tại Hội nghị An ninh Munich.

Lãnh đạo Ukraine cho biết ông cảm thấy “một chút” áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi ông Trump thúc giục ông Zelensky không nên bỏ lỡ “cơ hội” để sớm lập lại hòa bình. “Mỹ nhắc đến chủ đề nhượng bộ một cách quá thường xuyên, nhưng là với Ukraine, chứ không phải Nga”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán, và tạo cơ hội để châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình, thay vì bị gạt sang một bên như hiện tại.

Ukraine và Nga đã tham gia hai vòng đàm phán gần đây do Washington làm trung gian tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất), được hai bên mô tả là mang tính xây dựng nhưng không đạt được bất kỳ bước đột phá lớn nào.

Nga cho biết phái đoàn sắp tới của nước này tại Geneva sẽ do cố vấn của Tổng thống Nga - ông Vladimir Medinsky - dẫn đầu, thay vì quan chức tình báo quân sự Igor Kostyukov như các phái đoàn trước đó ở Abu Dhabi. Các nguồn tin của Ukraine trước đây đã chỉ trích cách ông Medinsky dẫn dắt các cuộc đàm phán, cho rằng ông chỉ giảng giải lịch sử cho phái đoàn Ukraine thay vì tham gia vào các cuộc thảo luận thực chất.