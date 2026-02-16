Mùa xuân của người lính canh giữ đảo tiền tiêu

TPO - Giữa những ngày cuối năm, khi đất liền rộn ràng sắc mai, đào và tiếng cười sum họp, ngoài khơi xa, trên đảo tiền tiêu Lý Sơn, mùa xuân đến theo một cách rất khác. Ở đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn đón Tết bằng những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra giữa gió biển mặn mòi. Gác lại nỗi nhớ nhà, họ lặng lẽ giữ bình yên cho đảo, để nhân dân đón năm mới an vui, trọn vẹn.

Tiếp bước Đội hùng binh Hoàng Sa, đón Tết giữa trùng khơi

Xuân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ có nắng, gió và mùi biển mặn mòi, mà còn có niềm tự hào âm thầm chảy trong mỗi người lính khi nhắc đến mảnh đất gắn với Đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Trên vùng đất từng tiễn những hùng binh vượt trùng khơi cắm mốc chủ quyền, tinh thần “gác lại tình riêng vì non sông” vẫn được tiếp nối qua từng thế hệ quân hàm xanh.

Đại úy Đặng Văn Danh - Đội trưởng Trinh sát Đồn Biên phòng Lý Sơn, nói rằng được công tác, bảo vệ chủ quyền ngay trên quê hương của Đội hùng binh Hoàng Sa là niềm vinh dự lớn lao. “Tinh thần quả cảm của cha ông, những người dám đối diện sóng gió để đo đạc hải trình, khẳng định chủ quyền, luôn là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày”, Đại úy Danh chia sẻ.

Trong không khí đầu xuân, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, Đại úy Danh và đồng đội vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát địa bàn. Với những người lính nơi đây, mùa xuân ý nghĩa nhất không nằm ở pháo hoa hay tiệc tất niên, mà ở cảm giác bình yên khi từng con tàu rẽ sóng ra khơi, từng mái nhà trên đảo yên ấm giữa đêm giao thừa. Cảm xúc ấy càng rõ nét trên gương mặt những chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn đi tuần tra.

Hạ sĩ Nguyễn Quốc Huy - Chiến sĩ Đội Vũ trang, nhập ngũ đầu năm 2025, không giấu được phút chạnh lòng khi nghĩ về gia đình ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi). “Xa nhà ngày Tết ai cũng nhớ. Nhưng được chỉ huy quan tâm, cùng đồng đội chuẩn bị Tết, tham gia các hoạt động vui xuân với bà con trên đảo, tôi thấy ấm áp hơn rất nhiều. Điều đó giúp tôi ý thức rõ trách nhiệm của người lính nơi tuyến đầu”, Hạ sĩ Huy bộc bạch.

Cùng chung tâm trạng, Hạ sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Chiến sĩ Đội Tham mưu hành chính kiêm Kế hoạch tổng hợp, cho biết, lần đầu ăn Tết xa gia đình là trải nghiệm đặc biệt trong đời quân ngũ. Nỗi nhớ nhà vẫn còn đó, nhưng được đồng đội sẻ chia, được hoàn thành nhiệm vụ trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, với anh, đó là món quà ý nghĩa nhất gửi về người thân.

Từ những sĩ quan dày dạn kinh nghiệm đến những chiến sĩ tuổi đôi mươi, họ gặp nhau ở điểm chung là niềm tự hào khoác trên mình màu áo lính và trách nhiệm giữ gìn từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lan tỏa mùa xuân ấm tình quân dân

Để mùa xuân trên đảo thật sự bình yên, công tác chuẩn bị cho Tết được Đồn Biên phòng Lý Sơn triển khai từ rất sớm. Trung tá Ngô Doãn Tú - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết, đơn vị đã ban hành đầy đủ kế hoạch sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó quán triệt và thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

“Các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm, địa bàn trọng yếu được rà soát, bổ sung, lực lượng cơ động được kiện toàn, hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí, trang bị, phương tiện hậu cần và kỹ thuật đều được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh trong những ngày Tết”, Trung tá Tú nhấn mạnh.

Tuyên truyền ngư dân khai thác hải sản hợp pháp.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội cũng được chú trọng. Những buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao nội bộ được tổ chức giản dị nhưng ấm cúng, giúp cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm gắn bó với đơn vị. Trên doanh trại giữa biển khơi, bánh chưng, mâm ngũ quả được gói ghém bằng cả tấm lòng, mang hương vị Tết đất liền ra đảo xa.

Mùa xuân nơi đảo tiền tiêu còn được nối dài bằng những hoạt động hướng về nhân dân. Trung tá Đinh Văn Thôi - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, chăm lo cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Những phần quà không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của người lính biển, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ quân dân nơi đầu sóng. Qua đó, người dân thêm tin yêu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay với lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Giữa sắc xuân rộn ràng nơi đảo xa, những người lính Biên phòng vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ trong từng ca trực. Mùa xuân của họ có thể thiếu đi mâm cơm đoàn viên, nhưng lại đầy ắp niềm tin và trách nhiệm. Bởi với những người lính nơi tuyến đầu, giữ bình yên cho biển đảo chính là cách đón năm mới trọn vẹn và ý nghĩa nhất.