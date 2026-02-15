Thần tốc bắc cầu phao sông Lô, hàng trăm quân nhân được Đại tướng Phan Văn Giang ngợi khen

TPO - Trước tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ tham gia bắc phao qua sông Lô với độ dài hơn 220m ngay trong ngày 15/2, vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ngợi khen những người lính luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ tham gia bắc cầu phao qua sông Lô, Đại tướng Phan Văn Giang, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Quốc phòng về việc bắc cầu phao qua sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ), trong ngày 15/2, Binh chủng Công binh đã chủ trì, phối hợp với Quân khu 2, Quân chủng Phòng không - Không quân, tỉnh Phú Thọ và lực lượng tại chỗ đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện kỹ thuật khẩn trương khảo sát, triển khai củng cố, sửa chữa, chống lầy đường lên xuống bến, bắc cầu phao qua sông Lô với độ dài hơn 220m hoàn thành ngay trong ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng Công binh thần tốc bắc cầu phao qua sông Lô.

“Tôi rất xúc động khi có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được cơ quan, đơn vị giải quyết nghỉ Tết, đang chuẩn bị đón Xuân cùng gia đình, người thân, song khi có lệnh là nhanh chóng có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ”, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, với thời gian rất ngắn, từ 5 giờ đến 21 giờ cùng ngày, bộ đội đã hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô, vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, kịp thời phục vụ nhân dân đi lại.

Qua đó, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nói riêng đối với nhân dân các địa phương; thể hiện sâu sắc bản chất cách mạng của một Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất và giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ tham gia bắc cầu phao qua sông Lô.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực và thành tích xuất sắc của các quân nhân.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng mong rằng, trong thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức vận hành cầu phao chặt chẽ, phục vụ nhân dân đi lại bảo đảm thông suốt, thuận tiện và an toàn tuyệt đối, góp phần ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn.

“Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Qua các đồng chí, gửi lời chúc đến gia đình, người thân, bạn bè năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công và không ngừng tiến bộ”, Đại tướng Phan Văn Giang viết trong thư.