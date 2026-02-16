Chợ Tết ở quê: Thích nhất được ăn quà

TPO - Chợ quê những ngày giáp Tết nhộn nhịp không chỉ là trao đổi mua bán, mà còn gặp gỡ, hỏi han chuyện mùa màng, chuyện con cái làm ăn xa có kịp về sum họp hay không.
Mỗi dịp Tết đến, những phiên chợ truyền thống ở Thanh Hóa rất tấp nập. Lượng khách đến chợ mua sắm, trao đổi hàng hóa đông gấp 3-5 lần so với ngày thường. Người dân đi chợ không chỉ để mua bán, mà còn để gặp nhau, hỏi han chuyện mùa màng, chuyện con cái làm ăn xa có kịp về sum họp cùng gia đình hay không.
Chợ Giáng (xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) là chợ truyền thống lớn nhất huyện Vĩnh Lộc (cũ). Hiện nay, chợ là nơi trao đổi hàng hóa của người dân trong xã Vĩnh Lộc và các xã lân cận.
Chợ có hàng trăm gian hàng, bày bán chủ yếu là nông sản, quần áo và những nhu yếu phẩm thường ngày. Trong những ngày Tết, hoa là mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Ai cũng muốn chọn được những cành hoa đẹp để cúng tổ tiên và trưng Tết.
Tại các gian hàng, ai cũng cố gắng chọn lựa những món đồ ưng ý nhất để chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất, đủ đầy. Tiểu thương, người dân cũng giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của mình để khách có thêm lựa chọn.
Gian hàng ăn uống trong chợ luôn tấp nập khách. Đặc biệt, quán bánh cuốn của anh Nguyễn Văn Tuấn khách phải xếp hàng chờ đến lượt. Bởi lẽ, bánh cuốn của quán anh rất ngon, nên khách mỗi khi về Vĩnh Lộc, khách đi chợ đều tìm đến. Anh Tuấn cho biết, những ngày cận Tết, mỗi ngày quán phải tráng chừng 40 kg gạo (120 ống bơ) mà vẫn không đủ phục vụ khách bởi chỉ có 2 vợ chồng. Như ngày 28 Tết, vợ chồng anh phải dậy lúc 1h30 sáng để chuẩn bị hàng. Đến 10h30, anh đã hết hàng dù còn nhiều khách muốn thưởng thức. "Chúng tôi nghỉ sớm về nghỉ ngơi, chuẩn bị bột, nhân bánh cho phiên chợ ngày mai", anh Tuấn chia sẻ.
Gian hàng bánh rán của chị Hà cũng rất đông khách. Chị cho biết, mấy hôm nay 3 mẹ con phải dậy lúc 2h30 đến chợ chuẩn bị hàng. Tại quán, ngoài thưởng thức bánh nóng hổi, khách hàng cũng có thể trải nghiệm các công đoạn làm bánh rán tại quầy hàng.