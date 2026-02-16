Chợ Tết ở quê: Thích nhất được ăn quà

TPO - Chợ quê những ngày giáp Tết nhộn nhịp không chỉ là trao đổi mua bán, mà còn gặp gỡ, hỏi han chuyện mùa màng, chuyện con cái làm ăn xa có kịp về sum họp hay không.