Biển người đổ về chợ hoa Hà Nội đêm 27 Tết

TPO - Đêm 27 rạng sáng 28 tháng Chạp, rất đông người dân đổ về chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) để sắm Tết, khiến khu vực này ken đặc người và xe. Nhiều tuyến đường dẫn vào chợ rơi vào tình trạng ùn ứ khi sức mua tăng mạnh những ngày cận Tết.