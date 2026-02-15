Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Biển người đổ về chợ hoa Hà Nội đêm 27 Tết

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Đêm 27 rạng sáng 28 tháng Chạp, rất đông người dân đổ về chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) để sắm Tết, khiến khu vực này ken đặc người và xe. Nhiều tuyến đường dẫn vào chợ rơi vào tình trạng ùn ứ khi sức mua tăng mạnh những ngày cận Tết.

tp-chohoaqb25.jpg
Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) là chợ đầu mối cung cấp hoa tươi lớn nhất thành phố. Khu chợ này tấp nập nhất vào lúc từ trời chập tối đến rạng sáng. Càng cận Tết, nhu cầu mua sắm hoa tươi càng cao khiến lượng người đổ về đây càng lớn.
tp-chohoaqb18.jpg
tp-chohoaqb21.jpg
tp-chohoaqb20.jpg
tp-chohoaqb1.jpg
Khoảng 23h, lượng người đổ về chợ Quảng Bá tăng mạnh. Không chỉ khu vực mua bán bên trong chật kín, mà các tuyến đường và không gian phía ngoài chợ cũng đông nghịt, chật như nêm cối.
tp-chohoaqb10.jpg
tp-chohoaqb12.jpg
Xe cộ và dòng người mua sắm hòa vào nhau trong khung cảnh chợ tấp nập.
tp-chohoaqb35.jpg
tp-chohoaqb19.jpg
Hoa đào, hoa cúc, ly, dơn, thanh mai, tuyết mai… là những loại hoa được bày bán nhiều nhất dịp này. Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, giá hoa có tăng so với một vài tháng trước Tết, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng nhiều tới sức mua.
tp-chohoaqb37.jpg
tp-chohoaqb8.jpg
tp-chohoaqb30.jpg
Hoa ly được bán ở mức khá cao, dao động từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/10 cành. Cụ thể hoa ly đỏ, vàng có giá 500.000 đồng/10 cành, hoa ly kép trắng 3 tai được bán với giá 700.000 đồng/10 cành, hoa ly kép Samantha 3 tai có giá 1.000.000 đồng/10 cành.
tp-chohoaqb7.jpg
tp-chohoaqb6.jpg
Dù được bán với giá khá cao, hoa ly Samantha vẫn là dòng hoa được săn đón bậc nhất ở chợ Quảng Bá. Rất đông người đổ về đây để sắm dòng hoa này.
tp-chohoaqb34.jpg
tp-chohoaqb29.jpg
tp-chohoaqb31.jpg
Một số loại hoa khác như hoa đồng tiền (60.000 đồng/10 cành), tuyết mai (giá 150.000 đồng/bó), hoa dơn (200.000 đồng/10 cành), cúc mẫu đơn (300.000 đồng/bó/5 bông), hoa tulip (300.000 đồng/5 cành)… cũng được nhiều người tìm mua.
tp-chohoaqb27.jpg
Chợ Quảng Bá hoạt động thâu đêm, nên càng về khuya, không khí lại càng sôi động. Sự nhộn nhịp, náo động nơi đây góp phần tạo nên một bức tranh Tết rộn ràng, đầy sức sống giữa lòng Thủ đô.
tp-chohoaqb38.jpg
tp-chohoaqb43.jpg﻿
﻿tp-chohoaqb45.jpg
tp-chohoaqb32.jpg
Nguồn cung hoa năm nay khá dồi dào, mỗi loại hoa được lấy từ các nguồn khác nhau. Hoa đào nhập từ Nhật Tân, cúc từ làng hoa Tây Tựu, các loại tulip và hoa lan từ Mộc Châu, Đà Lạt, hoa ly, đồng tiền, lay ơn từ các vùng Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên…
﻿tp-chohoaqb33.jpg﻿
tp-chohoaqb29.jpg
tp-chohoaqb41.jpg
Phần lớn hoa ở chợ Quảng Bá không có giá niêm yết, vì vậy đối với những người tới chợ lần đầu cần hỏi kỹ giá cả và số lượng để không bị hớ.
tp-chohoaqb42.jpg
tp-chohoaqb44.jpg
Chợ hoa Quảng Bá bước vào cao điểm từ 23h-2h sáng. Những ngày này thời tiết trở nên ấm áp, thích hợp cho hoạt động mua hoa, sắm Tết của người dân Thủ đô.
tp-chohoaqb22.jpg
tp-chohoaqb27.jpg﻿
tp-chohoaqb39.jpg﻿
tp-chohoaqb23.jpg﻿
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đêm 14/2 (27 tháng Chạp Âm lịch) rạng sáng 15/2 (28 tháng Chạp âm lịch), rất đông người dân đổ về chợ hoa Quảng Bá.
tp-chohoaqb26.jpg
tp-chohoaqb24.jpg
Dòng xe nối đuôi nhau vào chợ.
tp-chohoaqb11.jpg
Con đường hướng vào chợ Quảng Bá ghi nhận tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn. Những ngày cận Tết, lực lượng chức năng luôn túc trực tại khu vực này để điều tiết, phân luồng giao thông.
Gia Linh - Duy Phạm
