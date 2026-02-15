Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ảnh cưới của MC Huyền Trang với cầu thủ Đức Huy

TPO - MC Huyền Trang nhận được lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy vào tháng 11/2025, trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Hai người tung ảnh cưới đúng dịp Lễ tình nhân.

Tối 14/2, đúng ngày Lễ tình nhân, MC Huyền Trang đăng ảnh cưới với cầu thủ Đức Huy. MC Huyền Trang mặc váy cưới dáng ngắn, phong cách hiện đại. Cầu thủ Đức Huy diện vest, chọn cà vạt xanh lam. Hai người cùng đeo phụ kiện kính râm đồng điệu.

Nam cầu thủ tiết lộ đã đón hai mùa Lễ tình nhân bên vợ sắp cưới. Hai người dự định kết hôn trong năm 2026. Sau vài giờ đăng tải, hình ảnh thu hút hơn 7.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận. Nhiều cầu thủ nổi tiếng, MC, diễn viên gửi lời chúc mừng Huyền Trang và Đức Huy.

633323581-26323691863890770-4114278450855902741-n.jpg
632536845-4246124148866158-1615546137922226728-n.jpg
Ảnh cưới của MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy.

MC Huyền Trang nhận được lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy vào tháng 11/2025, trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TPHCM dành lời ngọt ngào cho bạn gái hơn tuổi: "Em nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời em là ở bên cạnh Tạt (biệt danh của Huyền Trang)", anh nói.

MC Huyền Trang công khai hẹn hò cầu thủ Đức Huy đầu năm 2025, thông qua bộ ảnh phong cách Arab. Hai người quen nhau, làm bạn thời gian dài trước khi hẹn hò. MC VTV là người chủ động nhắn tin cho Đức Huy vào tháng 4/2020 để mời anh tham gia chương trình truyền hình.

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, MC Huyền Trang dẫn điểm cầu Hà Nội, Đức Huy cũng có mặt để ủng hộ bạn gái. Sau chương trình, nữ MC đăng loạt ảnh kỷ niệm, đính kèm khoảnh khắc bên bạn trai.

duc-huy-3-17710635503071470003870jpg.jpg
590076017-25678333781759918-4747660076998514498-n.jpg
Đức Huy cầu hôn Huyền Trang trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

Dịp Quốc khánh 2/9, hai người chụp bộ ảnh kỷ niệm. Huyền Trang mặc áo dài trắng, cầu thủ Đức Huy mặc áo xanh thanh niên. Cuối năm, nữ MC đăng ảnh du lịch cùng gia đình bạn trai. Cô cũng góp mặt ở những buổi liên hoan tại quê cầu thủ Đức Huy.

MC Huyền Trang có biệt danh được nhiều khán giả biết đến là Mù Tạt. Nữ MC sinh năm 1993, từng dẫn dắt loạt chương trình Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Tiền vệ Phạm Đức Huy sinh năm 1995, có thành tích 5 lần vô địch V.League, ba chức vô địch Cúp quốc gia và bốn danh hiệu Siêu cúp quốc gia. Ở cấp độ đội tuyển, Phạm Đức Huy đã giành Á quân U23 châu Á 2018 cùng U23 Việt Nam và vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia.

Ngọc Ánh
