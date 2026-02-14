Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Á vương Manhunt International sau một năm

Trạch Dương

TPO - Sau một năm giành danh hiệu Á vương 4 Manhunt International 2025, Vũ Linh đắt show người mẫu, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp.

img-5423.jpg
Sau một năm giành danh hiệu Á vương 4 Manhunt International 2025, Vũ Linh cho biết cuộc sống và nhịp làm việc của anh có nhiều thay đổi. Tần suất xuất hiện tại các sự kiện, sàn diễn thời trang dày hơn so với trước thời điểm thi quốc tế.
img-5419.jpg
img-5418.jpg
Sau đăng quang, hình ảnh của Vũ Linh được định hình theo hướng chỉn chu. Nam người mẫu ưu tiên phong cách lịch lãm, phù hợp với hình ảnh á vương Manhunt International 2025, đại diện Việt Nam đạt thành tích cao tại cuộc thi quốc tế.
img-5420.jpg
Á vương Vũ Linh đắt show thời trang, được chọn làm gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng.
img-5426.jpg
img-5424.jpg
Bên cạnh trình diễn thời trang, Vũ Linh còn đảm nhận vai trò giám khảo tại một số cuộc thi người mẫu và nhan sắc trong nước. Anh cho biết danh hiệu giúp mình được chú ý nhiều hơn trong giới chuyên môn.
img-5428.jpg
Nhắc lại cột mốc quốc tế, Vũ Linh nói: “Danh hiệu chỉ là cánh cửa và giá trị là cách mình bước qua cánh cửa đó như thế nào”. Á vương Manhunt International cho rằng sau cuộc thi, điều quan trọng là cách duy trì phong độ và xây dựng hình ảnh dài hạn.
img-5416.jpg
img-5415.jpg
Nhìn lại một năm hoạt động nghệ thuật, Vũ Linh nói thêm thành tích tại Manhunt International 2025 mang đến cơ hội giao lưu, làm việc với môi trường quốc tế. Sau khi đầu quân về Gu Vietnam, Vũ Linh xác định hướng đi tập trung vào đào tạo, thay đổi hình ảnh. Anh cho rằng việc “đắt show” không đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài nếu thiếu chiến lược.
img-5433.jpg
img-5432.jpg
Những ngày cuối năm, Vũ Linh nói anh dành thời gian nhìn lại hành trình đã qua. Bước sang năm mới Bính Ngọ, á vương Manhunt Vietnam 2025 nói thêm anh tập trung vào việc mở rộng môi trường làm việc. “Tôi tự đặt kỳ vọng bản thân vững vàng hơn trước áp lực và trách nhiệm”, Vũ Linh nói về mục tiêu sau một năm đăng quang.
img-5417.jpg
Phong cách đời thường thanh lịch của Á vương Vũ Linh.
img-5429.jpg
img-5430.jpg
Ngoại hình vạm vỡ của Á vương Vũ Linh. Anh là một trong những người mẫu có được nhận xét có ngoại hình đạt chuẩn quốc tế.
img-5422.jpg
img-5421.jpg
Vũ Linh tham gia Manhunt International 2025 và đạt thành tích á vương 4. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Hơn 20 năm trước, Bình Minh từng giành giải thưởng Siêu mẫu ấn tượng. Đương kim Manhunt Vietnam Nguyễn Vũ Linh từng ghi dấu ấn tại các cuộc thi trong nước và quốc tế như Top 10 The Next Gentleman Vietnam 2022, Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, Top 10 Mister Tourism Universe 2017 và Á vương Mister Grand International 2022.
Trạch Dương
#Hành trình thành công của Á vương Manhunt International #Ảnh hưởng của danh hiệu quốc tế đến sự nghiệp mẫu #Hoạt động và vai trò của Vũ Linh trong giới thời trang #Xây dựng hình ảnh và chiến lược dài hạn cho người mẫu #Giao lưu quốc tế và cơ hội nghề nghiệp sau cuộc thi #Đào tạo và phát triển nghề mẫu trong nước #Chuyển hướng nghề nghiệp và mở rộng môi trường làm việc #Tiêu chuẩn ngoại hình và phong cách đời thường của người mẫu

