Đến lượt Phan Đinh Tùng nhảy vào cuộc đua nhạc Tết

TPO - Giữa thời điểm thị trường nhạc Tết 2026 bắt đầu tăng nhiệt với hàng loạt sản phẩm của Nhật Kim Anh, Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo... đến lượt Phan Đinh Tùng nhập cuộc bằng MV "Happy New Year".

Nhiều nghệ sĩ ủng hộ Phan Đinh Tùng

Ngày 11/2, Phan Đinh Tùng ra mắt sản phẩm nhạc Tết Happy New Year. Buổi giới thiệu sản phẩm có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp như Phương Thanh, Đinh Tiến Đạt, Lê Minh, Thiên Vương, Anh Tuấn, Nguyên Khang…

Mở đầu chương trình, Phan Đinh Tùng xuất hiện với phong cách rock, trực tiếp chơi trống trên sân khấu. Phần song ca Thu cuối cùng Phương Thanh mang lại không khí sôi động cho khán phòng. Giọng khàn đặc trưng của Phương Thanh kết hợp cùng chất giọng nam trung của Phan Đinh Tùng tạo nên màn trình diễn được nhiều khán giả hưởng ứng.

Tại sự kiện, nam ca sĩ cũng có những chia sẻ về giai đoạn khó khăn. Phan Đinh Tùng kể có thời điểm phải nằm viện, kinh tế eo hẹp và nhận được sự giúp đỡ từ Phương Thanh.

Phương Thanh đến ủng hộ và hát cùng Phan Đinh Tùng.

“Có những ân tình mình không thể quên. Khi khó khăn nhất, chị Thanh đã đến thăm và hỗ trợ. Tôi luôn trân trọng điều đó”, anh nói.

Phương Thanh cũng cho biết cô quý mến sự chân thành và nỗ lực làm nghề bền bỉ của Phan Đinh Tùng.

Trước khi ra mắt, khán giả từng đồn đoán đây là bản phối mới của ca khúc kinh điển cùng tên. Tuy nhiên, Happy New Year là sáng tác mới do chính Phan Đinh Tùng chấp bút.

Ban đầu, anh dự định mời nhạc sĩ Bùi Công Nam tham gia sáng tác để khép lại chuỗi 7 MV của dự án Đinh Music - New Visual New Me. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn của đồng nghiệp, Phan Đinh Tùng quyết định tự viết ca khúc.

Nam ca sĩ cho biết anh chọn cấu trúc đơn giản, chỉ gồm bốn câu hát chính, giai điệu ngắn gọn, dễ thuộc. Cách làm này gợi nhớ đến Khúc hát mừng sinh nhật - ca khúc gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ.

“Tôi nghĩ bài hát chúc mừng không cần quá cầu kỳ. Quan trọng là mọi người có thể hát cùng nhau”, anh chia sẻ.

Ca khúc có cả phiên bản tiếng Việt lẫn tiếng Anh, hướng đến tính đại chúng, phù hợp với cả dịp Tết Dương lịch lẫn Tết Nguyên đán.

Hướng tiếp cận khác biệt

Điểm mới của sản phẩm nằm ở phần rap với sự góp mặt của G-Ducky - á quân chương trình Rap Việt. Hai verse rap được viết riêng, giữ tinh thần tích cực, tập trung vào thông điệp sống an yên và hướng về phía trước.

Sự kết hợp giữa giọng ca pop thế hệ 8X và rapper thuộc thế hệ Gen Z tạo nên sự giao thoa đáng chú ý. Phần rap giúp tiết tấu ca khúc bớt đơn điệu, đồng thời khiến tổng thể sản phẩm tiệm cận hơn với thị hiếu khán giả trẻ, nhóm đối tượng đang chiếm ưu thế trên các nền tảng số.

MV Happy New Year do Kiên Ứng thực hiện. Thay vì đi theo mô-típ quen thuộc như hình ảnh gia đình sum họp, mâm cơm tất niên hay lì xì đầu năm, sản phẩm sử dụng ngôn ngữ thời trang và tạo hình hiện đại để kể câu chuyện chuyển giao năm mới.

Phan Đinh Tùng làm mới chính mình khi nhảy vào cuộc đua nhạc Tết.

Các yếu tố truyền thống được đặt trong không gian thẩm mỹ đương đại, tạo nên sự đối thoại giữa cái cũ và cái mới. Tết trong MV không chỉ là sự trở về, mà còn là khoảnh khắc mỗi người tự định hình bản thân cho một chu kỳ mới.

Ở góc độ âm nhạc, Happy New Year có ưu điểm là giai điệu đơn giản, dễ thuộc - đúng với định hướng ban đầu của tác giả. Phần điệp khúc lặp lại nhiều, có khả năng được sử dụng trong các video ngắn hoặc hoạt động cộng đồng.

Phần rap của G-Ducky là điểm nhấn giúp bài hát tránh cảm giác quá an toàn. Tổng thể ca khúc đặt trọng tâm vào thông điệp nhẹ nhàng: “Ta biết mỉm cười, sống sao cho ta được bình an”, lời nhắc nhở hơn là một bản hit tạo cao trào mạnh.

Việc Phan Đinh Tùng tham gia đường đua nhạc Tết năm nay cho thấy sự chuyển động của giọng ca từng gắn với dòng pop ballad đầu những năm 2000. Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ chủ động làm mới bản thân qua sự kết hợp với á quân Rap Việt mùa đầu tiên và cách kể chuyện bằng hình ảnh.