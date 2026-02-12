Nữ MC cúi đầu xin lỗi

TPO - MC của chương trình Single's Inferno - Địa ngục độc thân mùa 5 đã phải cúi đầu xin lỗi Mina Sue Choi sau những phát ngôn gây tranh cãi về cô ở tập 8.

Ngày 12/2, ê-kíp Single's Inferno (Địa ngục độc thân) mùa 5 đã có buổi tiệc đóng được máy tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc với sự tham gia của dàn người chơi và các MC, trong đó có nữ phát thanh viên Hong Jin-kyung.

Trước đó, Hong Jin-kyung đã phải công khai xin lỗi Mina Sue Choi - Hoa hậu Trái Đất 2022 vì những bình luận gây tranh cãi về cô trong tập 8.

Tại buổi tiệc, Hong Jin-kyung đã công khai cúi đầu xin lỗi Mina Sue Choi trước sự chứng kiến của dàn người chơi. Sau đó, cả hai có những khoảnh khắc vui vẻ khi chụp ảnh kỷ niệm.

Hong Jin-kyung cúi đầu xin lỗi Mina Sue Choi trong buổi tiệc đóng máy của Địa ngục độc thân 5.

Trong tập 8, khi Mina Sue Choi liên tục do dự giữa các thí sinh nam và không đưa ra lựa chọn rõ ràng, dàn MC đã có cuộc tranh luận gay gắt trên sóng. Hong Jin-kyung đã công khai chỉ trích hành động của Mina Sue Choi và nói rằng: “Tôi không thể bênh vực bạn", “Làm ơn dừng lại".

Trong khi đó những thành viên khác trong dàn MC của chương trình đã dùng những từ ngữ như "thiếu quyết đoán", "tham lam tình cảm" hay nghi vấn về việc cô đang sử dụng chiến thuật tâm lý để giữ sự chú ý từ nhiều người đã được đưa ra công khai.

Thậm chí, Hong Jin-kyun đã hét lên "Đủ rồi!" khi Mina Sue Choi tiếp tục lưỡng lự, khiến không khí trường quay trở nên căng thẳng.

Trước những phản ứng dữ dội của dàn MC, đội ngũ sản xuất của Netflix đã phải nhanh chóng can thiệp. Dàn MC được mời vào phòng nghỉ để nhắc nhở về cách sử dụng ngôn từ.

Họ cho rằng Mina Sue Choi là thí sinh còn trẻ và chịu áp lực lớn từ dư luận. Nhiều khán giả nhận xét rằng những lời bình luận của dàn MC dù phản ánh cảm xúc thật của người xem nhưng vẫn mang tính áp đặt và gây tổn thương. Các MC khác như Kyuhyun, Hanhae, Lee Da Hee và DEX sau đó cũng thừa nhận rằng họ cảm thấy đã đi quá xa trong một số khoảnh khắc.

Mina Sue Choi là người chơi nữ thành công nhất mùa 5.

Đây không phải lần đầu các MC tranh cãi về Mina Sue Choi trong chương trình. Ở các tập trước đó, dàn MC nhiều lần thể hiện sự khó chịu vì Mina Sue Choi liên tục thay đổi cảm xúc và đối tượng muốn tìm hiểu.

Sau mùa 5, Mina Sue Choi được nhiều người gọi là nhân vật phản diện của Địa ngục độc thân. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng không thể đánh đồng hình ảnh của cô trên truyền hình với con người thực ngoài đời.

Hoa hậu Quốc tế 2022 Jasmin Selberg cũng lên tiếng bênh vực Mina Sue Choi trước sự công kích dữ dội của khán giả. “Tôi hiểu vai trò của cô ấy trong Địa ngục độc thân có thể khiến hình ảnh của Choi trở nên tiêu cực. Nhưng đây là một chương trình giải trí. Trong bất kỳ show giải trí nào, mỗi người tham gia đều được giao một vai diễn. Họ có thể là nhân vật được yêu mến hoặc là người gây tranh cãi”, Jasmin bày tỏ ý kiến.

Jasmin Selberg cho rằng vai trò mà Mina Sue Choi thể hiện trong show Địa ngục độc thân không phản ánh con người thật của cô ngoài đời. Jasmin cũng kêu gọi khán giả dừng việc công kích cá nhân và gây ra bạo lực mạng.

Tuy vướng nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Mina Sue Choi là người chơi thành công nhất mùa 5 của Địa ngục độc thân và là nhân tố giúp chương trình nhận được sự quan tâm, lọt vào top 3 TV show toàn cầu và top 2 chương trình không nói tiếng Anh trên Netflix.