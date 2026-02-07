Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu, á hậu diễn chương trình đêm Giao thừa

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Á hậu Ngọc Hằng, La Ngọc Phương Anh, Hoa hậu Yến Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc, La Ngọc Phương Anh lần đầu tham gia diễn xuất trong chương trình Táo Xuân Bính Ngọ 2026.

Táo Xuân Tết Bính Ngọ 2026 chủ đề Xuân mới vươn mình với nhiều đổi mới về kịch bản, cách dàn dựng cũng như dàn nghệ sĩ tham gia. Chương trình tập trung tái hiện những sự kiện nổi bật trong năm 2025 dưới góc nhìn hài hước và tính nhân văn.

Táo Xuân 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm gồm NSƯT Kim Tử Long, NSND Trịnh Kim Chi, Lê Khánh, Quốc Trường, Hứa Minh Đạt, Tú Vi, Văn Anh, Hải Triều... Chương trình còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Yến Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng, La Ngọc Phương Anh…

k5-6995.jpg
k5-7233.jpg
k5-8639.jpg
k5-8527.jpg
Tạo hình của Á hậu Ngọc Hằng và các người đẹp trong Táo Xuân 2026.

Đây là lần đầu Á hậu Ngọc Hằng tham gia Táo Xuân. Cô đảm nhận vai tiên nữ với tính cách bốc đồng, cá tính và giàu năng lượng. Có nhiều kinh nghiệm ca hát, vũ đạo nhưng Ngọc Hằng nói cô không tránh khỏi bỡ ngỡ ban đầu khi thử sức với diễn kịch.

"Nhờ sự tận tình hướng dẫn, động viên của các nghệ sĩ đi trước, tôi dần bắt nhịp, dạn dĩ hơn trong từng phân cảnh. Với tôi, tham gia Táo Xuân không chỉ là cơ hội trải nghiệm mà còn là dịp để thử thách và khám phá giới hạn của bản thân", Ngọc Hằng chia sẻ.

Với Yến Nhi, đây là lần đầu cô diễn xuất trên sân khấu kịch. Người đẹp không giấu được sự phấn khích khi có cơ hội làm việc và trực tiếp học hỏi từ các nghệ sĩ gạo cội.

“Những ngày tập luyện, tôi may mắn được NSƯT Kim Tử Long hướng dẫn hát vọng cổ, đồng thời nhận được nhiều chỉ dẫn quý báu từ NSND Trịnh Kim Chi hay diễn viên Hứa Minh Đạt để thể hiện vai diễn một cách tự nhiên, tròn trịa hơn”, Yến Nhi chia sẻ.

Trong khi đó, Á hậu La Ngọc Phương Anh đóng vai nàng tiên điệu đà, tinh nghịch có nhiều nét tương đồng với tính cách ngoài đời. Cô có màn tung hứng thú vị cùng đàn anh Quốc Trường trong các phân đoạn chung.

Phương Anh chia sẻ áp lực, lo lắng mình không thể hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn. “Tôi dần tự tin hơn nhờ sự hướng dẫn tận tình của các bậc tiền bối, từ cách diễn nét mặt đến cách thoại sao cho gần gũi và đúng với tính cách nhân vật”, cô nói.

kt-4520.jpg
kt-4718.jpg
kt-4774.jpg
kt-4747.jpg
kt-4770.jpg
kt-5702.jpg
Dàn hoa hậu, á hậu, nam vương tập chương trình.

Chia sẻ về việc mời các hoa hậu, á hậu tham gia chương trình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói: “Suốt 8 năm qua, sân khấu Táo Xuân luôn được xem là cái nôi nuôi dưỡng và phát hiện nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng. Có thể kể đến như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hay Trần Tiểu Vy, dù chỉ đảm nhận những vai phụ trong chương trình nhưng đã may mắn có cơ hội chạm ngõ điện ảnh và gặt hái những thành công bước đầu".

Táo Xuân 2026 tiếp tục khai thác những vấn đề nổi bật trong năm bằng tiếng cười, đan cài các giá trị nhân văn. Bên cạnh thay đổi về kịch bản và dàn dựng, điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận vai Thiên Hậu - vai diễn từng được thể hiện bởi ca sĩ Cẩm Ly và NSƯT Thoại Mỹ ở các mùa trước.

Bên cạnh sự thay đổi ở vai Thiên Hậu, dàn cast năm nay còn gây chú ý khi có sự góp mặt của diễn viên Quốc Trường trong vai linh vật Ngựa - nhân vật chính xuất hiện xuyên suốt chương trình.

Táo Xuân Bính Ngọ 2026 phát sóng lúc 20h ngày 16/2/2026 (tối 29 Tết Âm lịch) trên kênh THVL1.

Duy Nam
#Á hậu Ngọc Hằng #Táo Xuân #Hoa hậu Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục