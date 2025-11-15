Á hậu Ngọc Hằng, Phương Nga và dàn người đẹp dự Tiền Phong Golf Championship 2025

TPO - Á hậu Phương Nga, Ngọc Hằng, Hoa hậu Jennifer Phạm và dàn người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 rạng rỡ tham dự Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club sáng 15/11.
Ngày 15/11, Á hậu Ngọc Hằng, Phương Nga và dàn người đẹp tham dự Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club, đúng vào dịp đặc biệt: Tròn 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2025).
Là người đẹp ăn chay trường, Ngọc Hằng duy trì lối sống lành mạnh, chơi nhiều môn thể thao. Cô cũng từng thử sức với golf và hào hứng với bộ môn này. Ngọc Hằng cho rằng golf là môn đề cao sự dẻo dai, sức bền, rèn cho cô sự kiên nhẫn.
Đây cũng là lần đầu Ngọc Hằng đến với Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club. Cô thích thú với không gian thoáng đãng và quang cảnh đẹp mắt nơi đây.
Ngọc Hằng gửi lời chúc các golfer thi đấu thật tốt và đạt kết quả cao tại giải đấu năm nay. "Với sự xuất hiện của nhiều golfer tài năng, giải đấu năm nay hứa hẹn những màn tranh tài kịch tính, những cú đánh đẹp mắt", cô nói.
Đại sứ Du lịch và Môi trường cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Phạm Thùy Dương hào hứng trải nghiệm khung cảnh ấn tượng của sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club.
Đại sứ Thể thao và Thời trang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Đinh Hoàng Linh Đan khoe dáng năng động trên sân golf Thiên Đường.
Hai người đẹp Trần Minh Thu và Nguyễn Thị Thu Hằng hào hứng check-in tại sân golf Thiên Đường.
Dàn người đẹp khoe dáng với trang phục golf nhiều màu sắc rực rỡ.
Các người đẹp chụp ảnh với giải thưởng của Tiền Phong Golf Championship 2025.
Dàn người đẹp check-in khu hồ bơi của Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club.
Các người đẹp ấn tượng với hệ thống phòng nghỉ cao cấp, hiện đại của Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club.
Dàn người đẹp check-in với cúp của Tiền Phong Golf Championship 2025. Giải Tiền Phong Golf Championship - Swing for young talents lần thứ 9 - năm 2025 diễn ra vào ngày 15/11 tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ gần 140 golfer trong nước và quốc tế tranh tài. Không chỉ là sân chơi thể thao uy tín, giải đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, nơi tôn vinh, khích lệ và tiếp sức cho những gương mặt trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.