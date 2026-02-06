Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Chân dung hoa hậu đang gây tranh cãi nhất Hàn Quốc

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi đang trở thành người đẹp gây tranh cãi nhất Hàn Quốc khi tham gia Single's Inferno - Địa ngục độc thân mùa 5.

623160004-1299274778892157-2745234408339862929-n.jpg
622834022-1299274838892151-4149949182046546231-n.jpg
Single's Inferno đang thể hiện sức hút hiếm có khi mùa 5 đạt được thành tích cao nhất trong lịch sử công chiếu của series này. Chương trình đã lọt vào top 3 TV show toàn cầu và top 2 show không nói tiếng Anh trên Netflix. Sự xuất hiện của Hoa hậu Trái Đất 2022 - Mina Sue Choi trong chương trình được coi là yếu tố tạo nên sự bùng nổ của show. Mina được xem là nhân vật trung tâm, đồng thời là tâm điểm chỉ trích gay gắt nhất từ khán giả lẫn dàn MC.
623355424-1299274825558819-1665761032688940142-n.jpg
Ngay tập đầu, Mina Sue Choi đã trở thành người chơi nữ được chú ý nhất của Single's Inferno 5. Nhiều thí sinh nam nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm, bao gồm Lee Sung Hun (Samuel Lee), Lim Su Been và Song Seung Il. Tuy nhiên, Mina Sue Choi bị khán giả phản ứng dữ dội sau khi liên tục thay đổi đối tượng thổ lộ tình cảm. Nhiều khán giả cho rằng cô thiếu nhất quán khi liên tục đổi đối tượng muốn đi đảo Thiên đường và gây ảnh hưởng đến cảm xúc của các thí sinh khác.
untitled-1.jpg
untitled-1-4926.jpg
Trong một cuộc phỏng vấn, Mina Sue Choi từng đặt câu hỏi liệu cô có thể rời Địa ngục độc thân cùng hai người đàn ông thay vì một hay không. Phát ngôn này càng khiến hình ảnh của cô trở thành đề tài tranh luận sôi nổi. Khán giả bày tỏ hoài nghi Mina Sue Choi có tình cảm thật sự với người chơi hay chỉ dùng chiêu trò để gây chú ý trên truyền hình.
378960671-973462817288504-9109479323497828358-n.jpg
381040966-196693426765835-1886891773503481325-n.jpg
Trong khi khán giả Hàn Quốc phản ứng tiêu cực với Mina Sue Choi thì khán giả Việt lại tỏ ra thích thú và cho rằng Hoa hậu Trái Đất 2022 là yếu tố khiến Địa ngục độc thân mùa 5 trở nên cuốn hút và thu hút lượng lớn người theo dõi.
317866746-1178396829756778-4045901845674534264-n.jpg
318005611-150547054073219-6042912273004109549-n.jpg
Mina Sue Choi không phải gương mặt xa lạ với công chúng trước khi xuất hiện trong Single's Inferno 5. Cô sinh năm 1999 tại Sydney, Australia và sinh sống tại nhiều nước như Hàn Quốc, Mỹ, Canada và Trung Quốc. Năm 2022, Mina Sue Choi đăng quang Hoa hậu Trái Đất, trở thành người đẹp Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng ở đấu trường này.
370616744-1640686033123200-293149499255362007-n.jpg
370614691-686120080048478-6854002215719634401-n.jpg
Mina từng theo học ngành truyền thông tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ). Cô nói tiếng Anh trôi chảy và có vốn kiến thức ấn tượng. Khả năng ngoại ngữ giúp cô dễ dàng hòa nhập với các thí sinh khác.
315765871-390457026559946-7427979733494078294-n.jpg
315746042-672963674510359-8999145979381659435-n.jpg
Mina Sue Choi có ngoại hình nổi bật, cân đối và quyến rũ. Cô theo đuổi phong cách phóng khoáng, gợi cảm. Lợi thế về ngoại hình cũng là một trong những yếu tố giúp Mina Sue Choi được nhiều chàng trai trong Địa ngục độc thân 5 để mắt.
352807299-6507860552568077-6947729213867084251-n.jpg
Đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất 2022 giúp Mina Sue Choi trở nên nổi tiếng hơn bên ngoài phạm vi Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều dự án quốc tế về môi trường. Mina Sue Choi có trang cá nhân với hơn 215.000 người theo dõi. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều hoa hậu, người đẹp Việt.
image-1.jpg
image.jpg
Mina Sue Choi đã nhiều lần sang Việt Nam công tác với vai trò Hoa hậu Trái Đất 2022. Cô tham gia các sự kiện, đêm chung kết sắc đẹp, trình diễn thời trang, hoạt động xã hội...
485009967-1085976810241321-4869497907131116584-n.jpg
485144545-1085976740241328-425391947659396647-n.jpg
484847807-1085976653574670-3197318559313213795-n.jpg
hoa-hau-han-quoc-mac-ao-dai-catwalk-122352.jpg
Mina Sue Choi mặc áo dài khi sang Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái Đất 2023 tổ chức ở TPHCM. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp duyên dáng, phong cách nói chuyện lôi cuốn, thông minh.
484854358-1085969206908748-2953839822246952856-n.jpg
485178102-1085968960242106-6239071065929554143-n.jpg
Người đẹp Hàn Quốc được đánh giá là một trong những đại diện xuất sắc nhất của xứ sở kim chi trên đấu trường sắc đẹp quốc tế trong những năm gần đây.
470919613-18082121953568839-5750236348863303400-n.jpg
470917123-18082121944568839-4933742929777182528-n.jpg
Sau đăng quang, Mina Sue Choi bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Năm 2022, cô tham gia chương trình sinh tồn Battle for Tenancy: Penthouse. Cô xếp hạng 7 trong chương trình thiên về chiến lược xã hội này.
365256059-832783878439763-8311893421999066569-n.jpg
364300815-304625048694650-4052655665269949157-n.jpg
Sau đó, cô xuất hiện với các vai khách mời nhỏ trong một số phim truyền hình Hàn Quốc, trong đó có phim hài - lãng mạn DNA Lover.
363320698-1025145778525680-8586600116890127097-n.jpg
363506954-637638268328549-1175188774495243850-n.jpg
Trong thời gian Single's Inferno mùa 5 lên sóng, phân cảnh cô đóng cùng Lee Jong Suk trong bộ phim Law in the City bất ngờ trở nên viral trở lại trên mạng xã hội.
354421369-226598176903997-2653382828709694744-n.jpg
354513176-600358405410019-9014308191216550864-n.jpg
Trong khi Mina Sue Choi hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội tại Hàn Quốc vì tham gia Địa ngục độc thân 5, bạn thân của Mina Sue Choi là Hoa hậu Quốc tế 2022 Jasmin Selberg đã bênh vực cô.
274502849-1093448771439478-7750943629336767300-n.jpg
274531694-679635309859600-830815857680262366-n.jpg
Jasmin Selberg cho rằng vai trò mà Mina Sue Choi thể hiện trong show Địa ngục độc thân không phản ánh con người thật của cô ngoài đời. Jasmin cũng kêu gọi khán giả dừng việc công kích cá nhân và gây ra bạo lực mạng.
Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth #Địa ngục độc thân

