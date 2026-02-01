Hoa hậu Quốc tế bị chỉ trích

TPO - Ông Diaz Stephen - Giám đốc truyền thông của Miss International gây tranh cãi vì có nhiều phát ngôn được cho là thiếu chuẩn mực, động chạm đến các cuộc thi sắc đẹp khác.

Ông Diaz Stephen - Giám đốc truyền thông của Miss International (MI) có nhiều bài viết tương tác với các fan sắc đẹp. Ông Diaz đã trả lời nhiều câu hỏi của khán giả xoay quanh công tác tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều câu trả lời của Diaz Stephen đang gây ý kiến trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng phát ngôn của Diaz Stephen thiếu chuẩn mực, động chạm đến các cuộc thi khác.

Ông Stephen và đương kim Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque.

Khi khán giả chê bai sân khấu Hoa hậu Quốc tế 2025, Diaz Stephen lập tức tỏ thái độ. Ông cho rằng fan khó chiều khi nhiều năm chê bai sân khấu MI, đến năm 2025 ban tổ chức đã nỗ lực đổi mới nhưng vẫn không làm hài lòng khán giả.

Khi có người phàn nàn về camera, góc quay, chất lượng phát sóng, Diaz Stephen yêu cầu khán giả hãy đăng ký gói thành viên để có thể xem được chương trình với chất lượng tốt hơn.

"Bạn sẽ lại tạo một tài khoản ảo khác chỉ để đi bình luận dạo rằng chương trình của chúng tôi nhàm chán như một đám tang? Cuộc thi năm 2025 của chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen. Hãy chấp nhận sự thật rằng MI đã tiến hóa lên một phiên bản tốt hơn", Diaz viết.

Diaz Stephen cũng gây tranh cãi khi yêu cầu tổ chức Puteri Indonesia hãy ngưng việc cử á hậu 2 đến MI, thay vào đó phải cử hoa hậu đi thi.

Khi nhiều khán giả phản ứng rằng Puteri Indonesia từng cử hoa hậu đi thi MI nhưng vẫn tay trắng, Diaz Stephen lập luận rằng không phải cử hoa hậu đi thi là sẽ giành chiến thắng. Diaz lấy ví dụ đại diện Venezuela tại MI năm 2002 là hoa hậu chính thống trong nước nhưng chung cuộc cũng chỉ dừng chân ở ngôi vị á hậu 4.

Không chỉ ra yêu cầu cho tổ chức Puteri Indonesia, Diaz còn cho rằng ban tổ chức Mexicana Universal (Hoa hậu Mexico) cũng phải cử người chiến thắng đi thi Hoa hậu Quốc tế.

Những phát ngôn của Diaz Stephen đang gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Khán giả cho rằng với cương vị giám đốc truyền thông, những phát biểu của Diaz thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và tinh tế.

"Vị giám đốc truyền thông này thường xuyên có những phát ngôn có vấn đề, thiếu chuyên nghiệp", "Cuộc thi nhàm chán, không đổi mới mà cứ đòi các tổ chức phải cử hoa hậu đi thi", "Sân khấu MI còn thua cả Puteri Indonesia nữa, ở đó mà đòi người ta phải cử hoa hậu đi thi"... khán giả bình luận.

Đây không phải lần đầu Diaz Stephen gây tranh cãi với những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên truyền thông.

Gần đây, Diaz công khai gọi Hoa hậu Hoàn vũ là "cuộc thi sảnh khách sạn đẹp nhất vũ trụ". Bình luận này được cho là mỉa mai việc thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2024 chỉ quanh quẩn trong khách sạn ở Mexico mà không có hoạt động nào khác.

Ông Diaz cũng gây tranh cãi khi không ngần ngại mỉa mai ông Nawat sau khi chủ tịch Miss Grand International mua lại bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

"Có hàng tá email xin nhượng quyền giám đốc quốc gia nằm trong hộp thư của tôi, nhưng xin lỗi các bạn đến sau. Tại Miss International, chúng tôi không bao giờ áp dụng quy tắc ai trả nhiều tiền nhất sẽ giành được bản quyền. Đây là bước đi không bền vững và là cách thức hoạt động tàn ác", Diaz viết.