Chủ tịch Hoa hậu Thế giới lên tiếng

TPO - Bà Julia Morley - Chủ tịch cuộc thi Miss World - đã lên tiếng trước những lo ngại về công tác tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026.

Ngày 2/2, Chủ tịch Hoa hậu Thế giới - bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata tham dự họp báo trước chung kết Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 được tổ chức ở Pasay, Philippines.

Đây là lần đầu bà Julia Morley lộ diện sau cái chết của con trai trưởng - Julian Eric Christian Morley. Tang lễ của ông Julian Eric Christian Morley diễn ra hôm 20/1, được tổ chức riêng tư.

Bà Julia Morley (áo đỏ) chia sẻ về công tác tổ chức Hoa hậu Thế giới 2026.



Nhiều hoa hậu đã bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn với bà Julia thông qua những phát ngôn trên mạng xã hội. Khán giả cũng bày tỏ lo ngại sự mất mát lớn này sẽ ảnh hưởng tới công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới mà bà Julia là người đứng đầu.

Trước những lo ngại của công chúng, bà Julia Morley cho biết công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 vẫn đang được tiến hành. Bà còn tiết lộ về việc chọn địa điểm đăng cai cuộc thi năm nay.

Bà Julia phát biểu trong họp báo: ''Tôi vẫn chưa ký xác nhận và mọi người có thể sẽ tiếp tục phải chờ đợi. Tuy nhiên, điều tôi có thể nói đó là quốc gia đăng cai năm nay sẽ rất gần Philippines''.

Phát biểu của bà Julia khiến các fan sắc đẹp xôn xao bàn tán về quốc gia tổ chức Hoa hậu Thế giới 2026. Dựa trên những thông tin mà bà Julia đưa ra, khán giả đang đồn đoán Hoa hậu Thế giới năm nay sẽ được tổ chức ở Philippines hoặc Việt Nam, Indonesia - đây đều là những quốc gia có vị trí địa lý gần Philippines.

Bà Julia cũng bày tỏ háo hức tìm ra tân Hoa hậu Thế giới Philippines, người kế nhiệm người đẹp Krishnah Gravidez đến với Hoa hậu Thế giới 2026. Tại Miss World 2025 tổ chức ở Ấn Độ, Krishnah Gravidez đã lọt vào top 8 chung cuộc.

Philippines là sash mạnh tại Hoa hậu Thế giới. Lần gần nhất Philippines đăng quang Miss World vào năm 2013 với thành tích của người đẹp Megan Young. Nhiều năm gần đây, đại diện Philippines đều giành được thành tích cao ở đấu trường Hoa hậu Thế giới.

Trước đó, có nhiều thông tin cho biết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 dự kiến tổ chức ở Ấn Độ hoặc El Salvador. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về lịch trình của cuộc thi. Năm 2025, cuộc thi diễn ra ở Hyderabad, Telangana, Ấn Độ.

Hiện đã có gần 60 quốc gia tìm ra đại diện tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Đương kim hoa hậu là người đẹp Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri.