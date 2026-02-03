Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng

TPO - Hoa hậu Trần Tiểu Vy lên tiếng nhận lỗi với khán giả sau khi vướng tranh cãi liên quan đến việc đăng tải hình ảnh chụp tại một sự kiện quốc tế.

Theo chia sẻ của Tiểu Vy, ngày 31/1, cô tham dự sự kiện ra mắt giải đua MotoGP tại Malaysia với tư cách khách mời. Chương trình quy tụ nhiều khách mời và đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Trong khuôn khổ sự kiện, Tiểu Vy tham gia chụp hình lưu niệm tại khu vực chung.

Tuy nhiên, do chưa rà soát kỹ các chi tiết xuất hiện trong khung hình cũng như nội dung trước khi đăng tải, cô đã để xảy ra sơ suất ngoài mong muốn, dẫn đến những hiểu lầm và phản hồi không tích cực từ một bộ phận khán giả.

Tiểu Vy cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để cẩn trọng hơn trong các hoạt động sắp tới.

Ngay khi nhận được góp ý, Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết đã chủ động rà soát và gỡ bỏ các hình ảnh liên quan. “Tôi xin chân thành nhận lỗi về sự thiếu cẩn trọng này và xem đây là bài học để bản thân hoàn thiện hơn trong quá trình hoạt động”, cô bày tỏ.

Tiểu Vy cũng khẳng định bản thân không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua MotoGP nói trên.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận thể hiện sự cảm thông và ghi nhận thái độ cầu thị của Tiểu Vy. Một số ý kiến cho rằng đây là sự kiện quốc tế với quy mô lớn, việc sơ suất là điều khó tránh khỏi. Khán giả đánh giá cao cách Tiểu Vy xử lý sự việc khi thẳng thắn nhận lỗi, không đổ trách nhiệm cho ê-kíp và nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh gây tranh cãi.

“Giải lớn, toàn nghệ sĩ lớn tham gia, chắc không để ý xung quanh, lần sau chú ý hơn Vy nha”, “Khách mời đi dự sự kiện thôi mà, đâu phải chuyên môn”, “Không cố ý, thấy góp ý là gỡ liền rồi, vậy được rồi”, “Thẳng thắn nhận lỗi, không đổ thừa ê-kíp. Chuẩn”, “Thấy Vy cũng cầu thị mà”… là một số ý kiến của khán giả.

Trước làn sóng phản hồi từ công chúng, Tiểu Vy gửi lời cảm ơn khán giả đã theo dõi và đóng góp ý kiến, đồng thời cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để cẩn trọng hơn trong các hoạt động sắp tới.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại Quảng Nam, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018 tại Trung Quốc, lọt vào Top 30 thí sinh xuất sắc nhất và đạt một số thành tích phụ như Top 3 “Beauty with a Purpose”.

Sau đăng quang, Tiểu Vy không chỉ xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thời trang, quảng cáo mà còn thử sức với diễn xuất, tham gia MV ca nhạc và đóng phim điện ảnh, mở rộng hình ảnh từ beauty queen sang nghệ sĩ đa năng.

Cô từng đảm nhận vị trí giám khảo tại Miss World Vietnam 2022. Trong nhiều năm hoạt động, Tiểu Vy được giới mộ điệu đánh giá ngày càng nhuận sắc, phong cách đa dạng và thời trang trưởng thành hơn so với những ngày đầu đăng quang.