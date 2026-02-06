Hai Hoa hậu Hòa bình càn quét phòng vé Thái Lan

TPO - Hai bộ phim do Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025 Sarunrat Puagpipat và Hoa hậu Hòa bình 2022 Engfa Waraha đóng vai nữ chính đều lọt vào top phim có doanh thu cao nhất phòng vé Thái Lan.

Vai nữ chính trong phim điện ảnh Nhà trấn quỷ (tựa tiếng Anh: Our House) đã giúp Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025 Sarunrat Puagpipat lấn sân điện ảnh thành công và giành được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất vào tháng 1/2026.

Sarunrat Puagpipat chia sẻ sau khi giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Nhà trấn quỷ: "Cảm ơn vì giải thưởng danh giá này, giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên trẻ triển vọng của tôi. Tôi vô cùng biết ơn giải thưởng này vì đây là sự nghiệp mà tôi hằng mơ ước từ khi còn nhỏ.

Sarunrat Puagpipat trong Nhà trấn quỷ.

Nhà trấn quỷ đã tạo cơn sốt ở phòng vé Thái Lan vào tháng 12/2025 với doanh thu 125 triệu baht, vào top 2 phim có doanh thu cao nhất ở Thái Lan năm 2025.

Phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện nổi tiếng trên The Ghost Radio, do host Khun Nuad kể lại, với mạch truyện kéo dài suốt 4 phần từ năm 2020 đến 2024, từng bước hé lộ những bí ẩn ngày càng rùng rợn xoay quanh một ngôi nhà và các mối quan hệ hàng xóm đầy nghi vấn.

Khi được chuyển thể lên màn ảnh rộng, đạo diễn đã nâng tầm chất liệu gốc thành một thế giới điện ảnh sống động, nơi câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ chuyển vào căn nhà biệt lập rộng lớn với mức giá rẻ như mơ nhanh chóng trượt sang cơn ác mộng.

Nhân vật nữ chính do Sarunrat Puagpipat thủ vai được xây dựng với nội lực mạnh mẽ chứ không chỉ là nạn nhân. Đạo diễn phim nhận xét Sarunrat Puagpipat mang đến nguồn năng lượng tươi mới, chưa bị đóng khung của một gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Sarunrat Puagpipat (nghệ danh Gotchabell) 29 tuổi, là người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp Thái Lan có chiều cao 1,7 m, cùng gương mặt góc cạnh, cá tính. Đôi mắt sắc sảo hút hồn và nụ cười rạng rỡ giúp Puagpipat thu hút người đối diện.

Năm 2025, Sarunrat Puagpipat đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, giành ngôi á hậu 1. Sau hai cuộc thi sắc đẹp, cô nhanh chóng lấn sân showbiz và gặt hái thành công ở mảng diễn xuất.

Engfa Waraha trong phim Thiên đường quả báo.

Trước đó, người tiền nhiệm của Sarunrat Puagpipat là Hoa hậu Hòa bình 2022 Engfa Waraha cũng có màn thể hiện ấn tượng khi bộ phim Thiên đường quả báo (tựa tiếng Anh: The Paradise of Thorns) do cô đóng chính vào năm 2024 đạt doanh thu 100 triệu baht và giúp Engfa giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào tháng 5/2024.

Dù mới lấn sân diễn xuất từ năm 2023 với bộ phim Show me love, Engfa sẵn sàng rũ bỏ hình tượng người đẹp sang chảnh để thử sức với một nhân vật sống cuộc đời cơ cực, đau khổ trong Thiên đường quả báo và gây ấn tượng mạnh với khán giả qua lối diễn xuất nội tâm phức tạp. Á hậu ghi điểm với thực lực diễn xuất, bộc lộ sự nguy hiểm lẫn đáng thương của cô gái bị xã hội coi thường.

Sarunrat Puagpipat và Engfa Waraha là 2 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan gặt hái được thành công khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất dưới sự định hướng của ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International. Ngoài ra, người đẹp Charlotte Austin - Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 cũng là gương mặt gây chú ý ở lĩnh vực diễn xuất.

Nhiều năm gần đây, ông Nawat định hướng những người đẹp giành giải cao ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đi theo con đường showbiz và trở thành các nhân vật được chú ý ở các lĩnh vực ca nhạc, diễn xuất.

Chiến lược này của ông Nawat nhằm giúp các người đẹp duy trì tên tuổi, thu nhập sau khi các cuộc thi sắc đẹp dần hạ nhiệt. Sự thành công của Sarunrat Puagpipat và Engfa Waraha cũng giúp cho sân chơi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan trở nên hấp dẫn hơn với những cô gái đang có ý định dấn thân vào showbiz.