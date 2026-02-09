Thêm hoa hậu bị nhắc tên trong hồ sơ Epstein

TPO - Sau Hoa hậu Pháp 2014 Flora Coquerel, đến lượt Hoa hậu Hoàn vũ 2009 Stefania Fernandez bị nhắc tên trong hồ sơ Epstein mới được giải mật hôm 30/1.

Kho tài liệu mới gồm gần 3 triệu văn bản của chính phủ liên quan đến Epstein, người đã chết năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục, vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1 đang gây ra nhiều hệ lụy với những người bị nhắc tên.

Sau Hoa hậu Pháp 2014 Flora Coquerel, đến lượt Hoa hậu Hoàn vũ 2009 Stefania Fernandez bị nhắc tên trong hồ sơ Epstein khiến cộng đồng fan sắc đẹp hoang mang.

Hoa hậu Hoàn vũ 2009 Stefania Fernandez.

Tờ Radar đưa tin: "Khi các tài liệu của Jeffrey Epstein được khơi lại và làm dấy lên những tranh cãi mới, giới sắc đẹp lại một lần nữa xôn xao. Stefania Fernández, Hoa hậu Hoàn vũ 2009, được cho là có tên trong các email liên quan đến Epstein, làm bùng lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội".

Vấn đề này cũng làm những cáo buộc lâu nay về ông trùm Hoa hậu Venezuela Osmel Sousa được xới lại. Osmel từng tuyên bố rằng một số vương miện Hoa hậu Venezuela đã được dàn xếp. Bên cạnh đó, chiến thắng liên tiếp lịch sử của Venezuela tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2009 cũng từng gây tranh cãi và bị cho rằng được dàn xếp.

Hồ sơ Epstein là tập hợp các tài liệu của tòa án, email, nhật ký chuyến bay và các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, nhà tài chính tai tiếng bị cáo buộc điều hành một mạng lưới buôn bán tình dục trẻ em gái vị thành niên.

Các tài liệu được tòa án công bố gần đây đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều tài liệu trong số đó nêu tên hoặc đề cập đến những nhân vật có ảnh hưởng từ chính trị, giải trí, hoàng gia và kinh doanh.

Theo các hồ sơ được giải mật hôm 30/1, tên của Hoa hậu Pháp 2014 Flora Coquerel được nhắc đến trong một email từ năm 2015, do một người đàn ông gửi cho Jeffrey Epstein. Ngay lập tức, cô đã lên tiếng phủ nhận.

Cô viết: "Tôi vô cùng sốc và phẫn nộ khi thấy tên mình bị lan truyền và bị liên hệ, trực tiếp hay gián tiếp với một vụ án liên quan đến tội phạm tình dục. Không có gì có thể biện minh cho việc tên tôi bị nhắc đến hoặc sử dụng trong bối cảnh như vậy".

Flora Coquerel khẳng định thông qua luật sư để chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm tổn hại đến danh tiếng của mình. Dù không có bằng chứng cho thấy cô từng liên lạc, gặp gỡ hay có bất kỳ mối quan hệ nào với Epstein nhưng việc bị nhắc tên trong hồ sơ Epstein đã gây rắc rối lớn cho Flora Coquerel và những người liên quan.

Trong khi Flora Coquerel lên tiếng mạnh mẽ trên trang cá nhân thì Hoa hậu Hoàn vũ 2009 Stefania Fernandez không có động thái đáp trả khiến cuộc tranh cãi càng thêm sôi nổi.

Stefania Fernandez là người đẹp Venezuela thứ 6 đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Cô cao 1,78 m, là người Venezuela gốc Ba Lan và Ukraine. Người đẹp từng theo học ngành quan hệ quốc tế, có sở thích chơi tennis và bơi.

Stefania Fernandez đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2009 trong chung kết tổ chức tại Bahamas khi vừa tròn 18 tuổi. Chiến thắng của cô đã giúp Venezuela lập kỷ lục khi là quốc gia đầu tiên có hai hoa hậu liên tiếp đăng quang trong lịch sử cuộc thi Miss Universe.