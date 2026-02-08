Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hà Trúc Linh, Thanh Thủy và dàn hoa hậu đọ sắc

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Huỳnh Thị Thanh Thủy và dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc trên thảm đỏ sự kiện lễ trao giải tại TPHCM tối 7/2.

075a2759.jpg
075a2733.jpg
Tối 7/2, Hoa hậu Hà Trúc Linh tới tham dự lễ trao giải tại TPHCM. Cô nổi bật trên thảm đỏ khi diện bộ váy có họa tiết độc đáo, khoe đôi chân thon dài.
075a2524.jpg
075a2525.jpg
Hà Trúc Linh lựa chọn thiết kế với những họa tiết đặc trưng trong nét văn hoá Ê Đê được đính kết khéo léo trên phom dáng hiện đại, thể hiện niềm tự hào với bản sắc Việt.
075a2543.jpg
075a2542.jpg
Người đẹp chọn phong cách trang điểm với son đỏ ấn tượng, uốn tóc xoăn bồng bềnh và đeo trang sức ton-sur-ton với màu váy để hoàn thiện vẻ ngoài.
075a2552.jpg
075a2562.jpg
Sau hơn nửa năm đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh thử nghiệm nhiều phong cách, nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình học tại Đại học Tài chính Marketing TPHCM, Hà Trúc Linh tích cực hoạt động từ thiện, xã hội. Cô cũng dự định học cao hơn về chuyên ngành truyền thông, marketing để phục vụ định hướng công việc trong tương lai.
627976452-919098414392200-4756679353023720968-n.jpg
Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy tông màu trắng, trễ vai quyến rũ.
629662451-919098377725537-8474292065576663978-n.jpg
628181265-919098397725535-3452678633434230639-n.jpg
Thiết kế đi kèm áo choàng lộng lẫy với họa tiết sen được in nổi một cách tinh tế trên nền vải trắng. Thanh Thủy cũng sử dụng hoa sen trắng như phụ kiện cài đầu để tôn lên vẻ đẹp tinh khiết, thanh lịch.
627704610-919098344392207-6110257683891882030-n.jpg
630776919-919098384392203-2230741046568835062-n.jpg
Hoa hậu Quốc tế 2024 đảm nhận vai trò công bố kết quả trong lễ trao giải. Cô gây ấn tượng với lối ăn nói duyên dáng, khéo léo.
628297922-919098291058879-7378520669713181562-n.jpg
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy ngày càng được yêu mến. Trong suốt nhiệm kỳ, cô đã nỗ lực quảng bá các nét đẹp của văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
627754196-1514059083419792-5355968286755442948-n.jpg
626213183-1514059133419787-723768689628448599-n.jpg
Hoa hậu H'Hen Niê bí ẩn với sắc đen và phụ kiện đội đầu lạ mắt trên thảm đỏ.
photo0002-1-1770515192940-1770515193257992164332.jpg
photo0001-41-1770515191934-1770515192191694753800.jpg
Hoa hậu Ngọc Châu diện bộ váy lụa xanh, thêu họa tiết rồng ấn tượng.
th027010005-17704704309791324052390-1770515338263-177051534335528566409.jpg
Á hậu Ngọc Hằng nổi bật với sắc cam trên thảm đỏ.
photo0001-2-1770515194238-17705151944561106734419.jpg
lr620168-10007-1770470430606132102995-1770515277244-17705152780361854008340.jpg
Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Tường San cùng chọn tông màu đen thanh lịch, quý phái.
lr6201810008-1770470430595763149910-1770515281721-177051528284095942803.jpg
626760880-10223898719334584-5018304962587888429-n.jpg
Á hậu Phương Anh chọn tông màu nude ngọt ngào, trong khi đó Á hậu Quỳnh Châu tự tin khoe bụng bầu trên thảm đỏ.
vtr1152-1770478074379273051290-1770515199135-17705152002121410048741.jpg
toan9418-17704797884861113897956-1770515380752-17705153877421224567591.jpg
Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Ngọc Thảo diện váy áo lộng lẫy.
Duy Nam
#Hà Trúc Linh #Thanh Thủy #Hoa hậu Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục