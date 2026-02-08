Hà Trúc Linh, Thanh Thủy và dàn hoa hậu đọ sắc

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Huỳnh Thị Thanh Thủy và dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc trên thảm đỏ sự kiện lễ trao giải tại TPHCM tối 7/2.
Tối 7/2, Hoa hậu Hà Trúc Linh tới tham dự lễ trao giải tại TPHCM. Cô nổi bật trên thảm đỏ khi diện bộ váy có họa tiết độc đáo, khoe đôi chân thon dài.
Hà Trúc Linh lựa chọn thiết kế với những họa tiết đặc trưng trong nét văn hoá Ê Đê được đính kết khéo léo trên phom dáng hiện đại, thể hiện niềm tự hào với bản sắc Việt.
Người đẹp chọn phong cách trang điểm với son đỏ ấn tượng, uốn tóc xoăn bồng bềnh và đeo trang sức ton-sur-ton với màu váy để hoàn thiện vẻ ngoài.
Sau hơn nửa năm đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh thử nghiệm nhiều phong cách, nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình học tại Đại học Tài chính Marketing TPHCM, Hà Trúc Linh tích cực hoạt động từ thiện, xã hội. Cô cũng dự định học cao hơn về chuyên ngành truyền thông, marketing để phục vụ định hướng công việc trong tương lai.
Thiết kế đi kèm áo choàng lộng lẫy với họa tiết sen được in nổi một cách tinh tế trên nền vải trắng. Thanh Thủy cũng sử dụng hoa sen trắng như phụ kiện cài đầu để tôn lên vẻ đẹp tinh khiết, thanh lịch.
Hoa hậu Quốc tế 2024 đảm nhận vai trò công bố kết quả trong lễ trao giải. Cô gây ấn tượng với lối ăn nói duyên dáng, khéo léo.
Hoa hậu H'Hen Niê bí ẩn với sắc đen và phụ kiện đội đầu lạ mắt trên thảm đỏ.
Hoa hậu Ngọc Châu diện bộ váy lụa xanh, thêu họa tiết rồng ấn tượng.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Tường San cùng chọn tông màu đen thanh lịch, quý phái.
Á hậu Phương Anh chọn tông màu nude ngọt ngào, trong khi đó Á hậu Quỳnh Châu tự tin khoe bụng bầu trên thảm đỏ.
Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Ngọc Thảo diện váy áo lộng lẫy.