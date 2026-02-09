Á hậu học giỏi gây chú ý

TPO - Park Hee Sun - Á hậu Hàn Quốc 2024 gây bất ngờ khi không được bất cứ chàng trai nào ở Địa ngục độc thân mùa 5 để mắt. Dù vậy, cô vẫn gây chú ý với khán giả nhờ vẻ ngoài ngọt ngào và thành tích học tập ấn tượng.