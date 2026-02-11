Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Kết cục của hoa hậu gây tranh cãi nhất Hàn Quốc

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoa hậu Trái đất Mina Sue Choi được ghép đôi cùng Lee Sung Hun - kỹ sư AI trong tập cuối Địa ngục độc thân mùa 5 phát sóng ngày 10/2.

Ngày 10/2, 2 tập cuối Địa ngục độc thân - Single’s Inferno mùa thứ 5 đã được phát sóng với 5 cặp người chơi được ghép đôi thành công, bao gồm Park Hee Sun - Lim Su Been, Min Gee - Seung Il, Mina Sue Choi - Sung Hun, Go Eun - Sung Min và Joo Young - Jae Min.

Trong đó, màn ghép đôi của Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi và Lee Sung Hun nhận được sự chú ý của khán giả. Trong quá trình Địa ngục độc thân mùa 5 phát sóng, Mina Sue Choi cũng là người chơi gây tranh cãi nhất.

621865572-829000166841788-9124956891859427818-n.jpg
Mina Sue Choi ghép đôi với Lee Sung Hun.

Theo kịch bản của tập cuối, người chơi nữ sẽ đứng ra cánh cổng địa ngục. Người chơi nam nào muốn ra về cùng thí sinh nữ đó thì bước ra và bày tỏ tình cảm. Sung Hun đã tiến tới và bày tỏ tình cảm với Mina Sue Choi. Sau đó, hai người nắm tay nhau cùng rời đảo địa ngục.

Trong những tập đầu, Mina Sue Choi có tình cảm nhiều nhất với Lim Su Been. Tới tập 10, cả hai quyết định dừng lại ở mức bạn bè. Sau đó, Mina Sue Choi hướng tới Sung Hun - người đã bày tỏ tình cảm với cô suốt từ đầu chương trình.

Mina Sue Choi gây tranh cãi khi liên tục thay đổi đối tượng tìm hiểu. Người đẹp cùng lúc để mắt tới 4 người chơi nam thay vì hướng tới một đối tượng rõ ràng.

Khán giả bày tỏ hoài nghi Mina Sue Choi có tình cảm thật sự với người chơi hay chỉ dùng chiêu trò để gây chú ý trên truyền hình. Về phía Mina Sue Choi, cô thừa nhận bị ghét bỏ sau Địa ngục độc thân mùa 5 nhưng không hối hận vì đã sống thật với những gì bản thân suy nghĩ.

Màn ghép đôi của Mina Sue Choi và Sung Hun nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Cặp đôi được đánh giá là tương xứng về ngoại hình và trình độ học vấn.

Mina Sue Choi sinh năm 1999 tại Sydney, Australia và sinh sống tại nhiều nước như Hàn Quốc, Mỹ, Canada và Trung Quốc. Năm 2022, Mina Sue Choi đăng quang Hoa hậu Trái Đất, trở thành người đẹp Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng ở đấu trường này.

Mina từng theo học ngành truyền thông tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ). Cô nói tiếng Anh trôi chảy và có vốn kiến thức ấn tượng. Khả năng ngoại ngữ giúp cô dễ dàng hòa nhập với các thí sinh khác.

Lee Sung Hun (Samuel Lee, 27 tuổi) làm giao dịch định lượng tại một quỹ đầu cơ ở New York. Anh tốt nghiệp Berkeley ngành toán và khoa học máy tính, từng là kỹ sư AI tại Google.

Ra mắt lần đầu vào năm 2021, Địa ngục độc thân gây chú ý với format những người độc thân bị mắc kẹt trên hòn đảo biệt lập mang tên Đảo địa ngục. Chỉ khi ghép đôi thành công, họ mới có cơ hội rời đảo và tận hưởng cuộc sống tiện nghi ở Thiên đường.

Trải qua 4 mùa phát sóng, chương trình liên tục tạo tiếng vang nhờ cách khai thác tâm lý, cảm xúc và các mối quan hệ mập mờ giữa những người tham gia.

Ở mùa thứ 5, chương trình trở lại với dàn người chơi được giới thiệu là táo bạo và chủ động. Chương trình năm nay có số lượng thành viên đông nhất từ trước đến nay. Phần lớn trong số đó hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth #Địa ngục độc thân #show hẹn hò

Xem thêm

Cùng chuyên mục