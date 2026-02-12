Video giả người nổi tiếng gây kinh ngạc

TPO - Seedance 2.0 - mô hình tạo video của ByteDance - đang thu hút chú ý nhờ khả năng dựng hình chân thực ở độ phân giải cao. Sự tiến bộ nhanh của công nghệ này nối dài những tranh luận về tốc độ phát triển của AI và vai trò con người trong tương lai.

Video AI tiến sát ngưỡng “như thật”

Chỉ cách đây chưa lâu, người xem vẫn có thể nhận diện video do trí tuệ nhân tạo tạo ra bằng những chi tiết nhỏ như bàn tay méo mó, chuyển động thiếu tự nhiên hay cảm giác trôi nổi trong khung hình. Với sự xuất hiện của Seedance 2.0 - mô hình AI do ByteDance, công ty mẹ TikTok phát triển, những dấu hiệu này dần trở nên khó nhận biết hơn.

Những đoạn phim ngắn, video ca nhạc được xây dựng hình ảnh chân thực đến mức kinh ngạc gây sốt trên mạng xã hội. Video ghi lại cảnh ba diễn viên mặc trang phục cổ trang Trung Quốc, thực hiện động tác nhảy không hề gượng gạo, gương mặt tương tự dàn sao như Cúc Tịnh Y, Từ Mộng Khiết, Ngu Thư Hân...

Video do Seedance 2.0 khiến nhiều người kinh ngạc vì độ chân thực. Các nhân vật tương tác trước camera tự nhiên như người thật.

Seedance 2.0 có thể tạo video độ phân giải 1080p từ văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video đầu vào. Công cụ được đánh giá cải thiện đáng kể độ mượt của chuyển động.

Dù hiện chưa được tích hợp trực tiếp vào TikTok, khả năng Seedance 2.0 xuất hiện trên nền tảng này được nhiều người dự đoán. TikTok đã bổ sung hàng loạt tính năng AI cho nhà sáng tạo nội dung và nhà quảng cáo. Trong năm qua, nền tảng này triển khai các công cụ như AI Group Shot (thêm hình ảnh người dùng vào mẫu ảnh có sẵn), tạo meme bằng AI, dịch tự động, gợi ý ý tưởng video, chuyển ảnh thành video, AI selfie hay sticker avatar tùy chỉnh.

Động thái này cho thấy TikTok không đứng ngoài cuộc đua AI đang diễn ra mạnh mẽ giữa các nền tảng công nghệ lớn. Gần đây, Meta và X cũng tăng tốc phát triển mô hình tạo video, đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy người dùng đăng ký các dịch vụ AI trả phí.

Sự phát triển của Seedance 2.0 phần nào cho thấy cuộc chơi của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực AI tạo sinh. Trong khi đó, chính phủ Mỹ gần đây công bố kế hoạch gỡ bỏ một số rào cản nhằm củng cố vai trò dẫn đầu về AI.

Thước phim do Seedance 2.0 tạo.

Song song với việc mở rộng tính năng, ByteDance cũng đối mặt những tranh cãi về quyền riêng tư. Công ty gần đây quyết định tạm dừng công cụ “photo-to-voice” sau khi xuất hiện lo ngại rằng mô hình này có thể tái tạo giọng nói cá nhân với độ chính xác cao chỉ từ một bức ảnh khuôn mặt, ngay cả khi không có dữ liệu âm thanh đầu vào.

Một thử nghiệm do MediaStorm thực hiện cho thấy chỉ một hình ảnh cá nhân cũng đủ để AI tạo ra giọng nói gần giống người thật. Trong tình hình các hành vi lừa đảo deepfake ngày càng tinh vi, kết quả này làm dấy lên nhiều quan ngại về nguy cơ lạm dụng.

Cảnh Tôn Ngộ Không giao chiến với Captain America và Iron Man qua công nghệ AI.

ByteDance cho biết đã thực hiện điều chỉnh khẩn cấp dựa trên phản hồi người dùng và sẽ không cho phép sử dụng hình ảnh hoặc video giống người thật làm đối tượng tham chiếu. Các ứng dụng như Jimeng và Doubao cũng bổ sung bước xác minh trực tiếp, yêu cầu người dùng tự ghi hình khuôn mặt và giọng nói để tạo avatar số, nhằm giảm rủi ro quyền riêng tư và tuân thủ quy định.

Khi AI được dự báo vượt trí tuệ con người

Sự tiến bộ nhanh của các mô hình tạo sinh như Seedance 2.0 từng được nhiều lãnh đạo công nghệ liên tục cảnh báo về tốc độ phát triển của AI.

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk hồi cuối tháng 1/2026 nhận định AI có thể vượt qua trí tuệ của bất kỳ cá nhân nào vào cuối năm 2026. Không loại trừ khả năng AI vượt trí tuệ của toàn bộ nhân loại vào khoảng năm 2030 hoặc 2031.

Theo Musk, sự tăng trưởng này đến từ ba yếu tố chính gồm năng lực tính toán được cải thiện mạnh, thuật toán hiệu quả hơn và khả năng tiếp cận lượng dữ liệu khổng lồ. Ông cho rằng AI đang tái định hình nhiều lĩnh vực như giao thông, sản xuất, y tế và nghiên cứu khoa học, khi các hệ thống tự động đảm nhiệm ngày càng nhiều công việc từng được xem là đặc quyền của con người.

Ở góc nhìn khác, Musk cho rằng khi AI kết hợp với robot, xã hội có thể bước vào giai đoạn thịnh vượng bền vững, nơi hàng hóa và dịch vụ được cung cấp với chi phí thấp, góp phần giải quyết những bài toán lâu dài như nghèo đói hay năng suất thấp.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế giám sát và các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Theo Musk, nếu không được quản lý cẩn trọng, AI có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng.