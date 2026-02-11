Nam diễn viên 39 tuổi đột ngột qua đời, cả showbiz bàng hoàng

Theo Sports Chosun, Jung Eun Woo qua đời vào hôm nay (11/2). Nguyên nhân tử vong không được công bố.

Tang lễ của anh được tổ chức tại phòng số 2, nhà tang lễ Bệnh viện New Korea. Lễ phát tang diễn ra lúc 12h ngày 13/2. Nơi an táng là Nghĩa trang hỏa táng Byeokje.

Jung Eun Woo tên thật Jeong Dong Jin, sinh năm 1986. Anh ra mắt năm 2006 qua phim truyền hình Roundup 3 của KBS2, khởi đầu sự nghiệp diễn xuất. Sau đó, anh góp mặt trong các tác phẩm như Hit (MBC, 2007) và Cười lên Donghae (KBS2, 2010) dần được khán giả biết đến.

Diễn viên Jung Eun Woo đột ngột qua đời ở tuổi 39.

Anh tạo dấu ấn với vai diễn trong Cô dâu mặt trời (Bride of the Sun) đài SBS năm 2011 và Five Fingers (SBS, 2012), qua đó giành giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2012. Những năm tiếp theo, Jung Eun Woo tham gia nhiều phim như One Well-Bred Daughter (2013), The Return of Golden Blessing (2015) và My One and Only Side (KBS2, 2018). Tác phẩm gần nhất của anh là phim điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021).

Trước khi qua đời một ngày, hôm 10/2, nam diễn viên đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái: “Nhớ nhung, ghen tỵ, nuối tiếc.. PIR.BG”, kèm một số hình ảnh. Trong đó có ảnh tài tử Hong Kong (Trung Quốc) Trương Quốc Vinh và ca sĩ người Anh Amy Winehouse. Hai nghệ sĩ từng gây chấn động khi qua đời ở đỉnh cao sự nghiệp.

Jung Eun Woo từng bày tỏ niềm đam mê với diễn xuất trong cuộc phỏng vấn với BNT News. Khi đó, anh chia sẻ: “Tôi đã trải qua từ vai phụ rất nhỏ, vai thứ chính đến vai chính. Nếu nổi tiếng quá sớm khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không thể làm được những điều mình đang nghĩ tới bây giờ. Dù có thể đầy đủ về vật chất, tôi nghĩ chưa chắc đã hạnh phúc. Tôi muốn trở thành diễn viên khiến khán giả nhớ đến...".