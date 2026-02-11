Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nam diễn viên 39 tuổi đột ngột qua đời, cả showbiz bàng hoàng

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Diễn viên Hàn Quốc Jung Eun Woo đột ngột qua đời ngày 11/2, hưởng dương 39 tuổi. Thông tin khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Theo Sports Chosun, Jung Eun Woo qua đời vào hôm nay (11/2). Nguyên nhân tử vong không được công bố.

Tang lễ của anh được tổ chức tại phòng số 2, nhà tang lễ Bệnh viện New Korea. Lễ phát tang diễn ra lúc 12h ngày 13/2. Nơi an táng là Nghĩa trang hỏa táng Byeokje.

Jung Eun Woo tên thật Jeong Dong Jin, sinh năm 1986. Anh ra mắt năm 2006 qua phim truyền hình Roundup 3 của KBS2, khởi đầu sự nghiệp diễn xuất. Sau đó, anh góp mặt trong các tác phẩm như Hit (MBC, 2007) và Cười lên Donghae (KBS2, 2010) dần được khán giả biết đến.

20260211512738.jpg
Diễn viên Jung Eun Woo đột ngột qua đời ở tuổi 39.

Anh tạo dấu ấn với vai diễn trong Cô dâu mặt trời (Bride of the Sun) đài SBS năm 2011 và Five Fingers (SBS, 2012), qua đó giành giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2012. Những năm tiếp theo, Jung Eun Woo tham gia nhiều phim như One Well-Bred Daughter (2013), The Return of Golden Blessing (2015) và My One and Only Side (KBS2, 2018). Tác phẩm gần nhất của anh là phim điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021).

Trước khi qua đời một ngày, hôm 10/2, nam diễn viên đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái: “Nhớ nhung, ghen tỵ, nuối tiếc.. PIR.BG”, kèm một số hình ảnh. Trong đó có ảnh tài tử Hong Kong (Trung Quốc) Trương Quốc Vinh và ca sĩ người Anh Amy Winehouse. Hai nghệ sĩ từng gây chấn động khi qua đời ở đỉnh cao sự nghiệp.

Jung Eun Woo từng bày tỏ niềm đam mê với diễn xuất trong cuộc phỏng vấn với BNT News. Khi đó, anh chia sẻ: “Tôi đã trải qua từ vai phụ rất nhỏ, vai thứ chính đến vai chính. Nếu nổi tiếng quá sớm khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không thể làm được những điều mình đang nghĩ tới bây giờ. Dù có thể đầy đủ về vật chất, tôi nghĩ chưa chắc đã hạnh phúc. Tôi muốn trở thành diễn viên khiến khán giả nhớ đến...".

Hà Trang
#Jung Eun Woo #diễn viên Hàn Quốc #qua đời #nghệ thuật #tin tức

Xem thêm

Cùng chuyên mục