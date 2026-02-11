Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

3 nghệ sĩ bị phong tỏa nhà

Hà Trang
TPO - SM Entertainment tiến hành phong tỏa tài sản của các thành viên nhóm EXO gồm Chen, Baekhyun và Xiumin. Tổng số tiền mà công ty yêu cầu từ 3 ca sĩ trong đợt tạm giữ tài sản này là 2,6 tỷ won.

Ngày 11/2, SM Entertainment (sau đây gọi tắt là SM) gần đây đã thực hiện tiến hành phong tỏa tài sản đối với Chen, Baekhyun và Xiumin (gọi chung là ChenBaekXi - nhóm nhỏ EXO-CBX).

Các tài sản bị nhắm đến được cho là gồm khoản tiền đặt cọc thuê nhà của Chen, một căn hộ rộng 142 m2 của Baekhyun tại Guri, tỉnh Gyeonggi và một căn hộ rộng 166 m2, vừa hoàn tất thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu của Xiumin ở quận Yongsan, Seoul.

629656613-1219838290257162-84491.jpg
Ba thành viên EXO - Chen, Xiumin và Baekhyun (từ trái sang).

Tổng số tiền SM yêu cầu trong lệnh tạm giữ được cho là 2,6 tỷ won (khoảng 46,5 tỷ đồng). Cụ thể, Chen là 300 triệu won, Baekhyun 1,6 tỷ won và Xiumin 700 triệu won. Giới chuyên môn cho rằng SM đang thực hiện bước đi nhằm đảm bảo quyền đòi khoản tương đương 10% doanh thu từ hoạt động cá nhân, dựa trên thỏa thuận hai bên ký kết vào tháng 6/2023.

Mâu thuẫn giữa SM và EXO-CBX bùng phát từ tháng 6/2023, khi ba thành viên đặt vấn đề về việc thanh toán thù lao và thời hạn hợp đồng. Nhóm thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền hiện tại và phát tín hiệu có hành động pháp lý. Phía SM khi đó khẳng định đã cung cấp đầy đủ dữ liệu thanh toán và đặt nghi vấn về sự can thiệp bên ngoài.

Ngày 18/6/2023, hai bên đạt được thỏa thuận hoạt động nhóm của EXO tiếp tục do SM quản lý, còn hoạt động cá nhân do công ty INB100 đảm trách. Nội dung của thỏa thuận là EXO-CBX phải thanh toán cho SM 10% doanh thu từ hoạt động cá nhân.

Xung đột tái diễn, tháng 6/2024, EXO-CBX cho rằng SM không thực hiện cam kết đảm bảo mức phí 5,5% đối với phân phối album và nhạc số, đồng thời đệ đơn kiện lãnh đạo SM với cáo buộc lừa đảo. Vụ việc sau đó bị bác bỏ do không đủ bằng chứng.

Đến tháng 10/2025, tranh cãi liên quan đến hoạt động đầy đủ đội hình EXO tiếp tục nổ ra. SM yêu cầu thanh toán 10% doanh thu hoạt động cá nhân theo thỏa thuận hiện có và cho biết nghĩa vụ này vẫn chưa được thực hiện.

Hiện phía EXO-CBX chưa đưa ra phản hồi về thông tin tạm giữ tài sản.

Hà Trang
#SM Entertainment #EXO-CBX #tài sản #hợp đồng #tranh chấp #ca sĩ

