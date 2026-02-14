Lý do gia đình MC Vũ Mạnh Cường luôn đón Giao thừa lúc 3h sáng

TPO - MC Vũ Mạnh Cường bận rộn với lịch trình kéo dài từ đầu tháng 12 tới mùng 6 Tết. Ba giờ sáng mùng 1, anh mới về nhà đón Tết cùng gia đình.

Những ngày cận Tết, MC Vũ Mạnh Cường tất bật với lịch trình của sự kiện văn hóa. Nam MC "chạy show" liên tục từ tháng 12 đến mùng 6 Tết, được mời dẫn nhiều sự kiện ở quê nhà Tây Ninh.

"Ngay đêm Giao thừa, tôi làm chương trình đón năm mới ở Long An (cũ), sau đó chạy về quê ở Tây Ninh. Thói quen của gia đình là đón Giao thừa vào lúc 3h sáng để chờ đầy đủ thành viên tập trung", anh nói. Sau khi hoàn thành công việc, anh dành ba ngày Tết ở nhà với bố mẹ, lên chùa thắp hương.

MC Vũ Mạnh Cường nhiều lần được vinh danh ở giải Mai Vàng.

Dịp Tết, MC Vũ Mạnh Cường là đầu bếp chính của cả nhà. Anh thích những món truyền thống như bánh chưng rán, dưa mắm, thịt đông, dưa cải muối. Ngay khoảnh khắc Giao thừa, MC chúc sức khỏe của bố mẹ, cầu mong sức khỏe cho bản thân. Gia đình MC Vũ Mạnh Cường đón Tết theo phong tục truyền thống, luôn ghi nhớ thắp hương ở bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông bà, ông Công ông Táo.

Nhìn lại dấu ấn sự nghiệp trong năm 2025, MC tự hào khoe có "ê hề” chương trình lên sóng ở các đài truyền hình.

Vũ Mạnh Cường trải qua năm 2025 rực rỡ với tượng vàng Người dẫn chương trình xuất sắc ở giải thưởng Mai Vàng lần thứ 31. Anh khẳng định chiến thắng này là trái ngọt dành cho quá trình nỗ lực, kính trọng từng dấu phẩy của kịch bản và từng nhịp thở của người xem. "Tôi không muốn làm một ngôi sao rực rỡ rồi vụt tắt, tôi muốn làm một ngọn đèn dầu, nhỏ thôi nhưng bền bỉ và luôn ấm áp", anh nói.

MC Vũ Mạnh Cường cũng tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng. Anh tham gia Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM, tập hợp những nghệ sĩ dùng tâm sức để làm đẹp cho đời. Đóng góp của Vũ Mạnh Cường giúp anh giành giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng, chiếc cúp đáng nhớ khác bên cạnh giải Mai Vàng.

Vũ Mạnh Cường được vinh danh Nghệ sĩ vì cộng đồng.

Với Vũ Mạnh Cường, cộng đồng chính là nơi anh nuôi dưỡng cảm xúc. "Những lần gặp gỡ cụ già neo đơn, tiếp sức cho bệnh nhi dạy tôi cách 'nói từ trái tim'. Đó là lý do lời dẫn của tôi có sức nặng và sự kết nối lạ kỳ", MC nói.

Chiến thắng kép trong năm, một về chuyên môn, một về đóng góp xã hội - là lời khẳng định của Vũ Mạnh Cường về mẫu nghệ sĩ hiện đại vừa có tâm, vừa có tài.

Theo Vũ Mạnh Cường, anh không chạy theo những tượng vàng như một cách sưu tầm danh hiệu. Mục tiêu của nam MC là giúp khán giả cảm thấy tự hào về tiếng Việt. Anh muốn trở thành người truyền cảm hứng, dùng sức ảnh hưởng để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.