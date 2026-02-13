LyLy đóng cảnh nóng với bạn diễn kém 8 tuổi

TPO - Việc Trấn Thành giao vai nữ chính trong phim Tết "Thỏ ơi" cho ca sĩ LyLy khiến nhiều khán giả hoài nghi. Không ít người từng đặt câu hỏi về khả năng diễn xuất của một ca sĩ khi đảm nhận vai nặng ký. Trong phim, LyLy phải đóng cảnh nóng cùng Vĩnh Đam - người mẫu kém cô gần 10 tuổi.

Vì sao Trấn Thành chọn LyLy?

Thỏ ơi đánh dấu lần đầu ca sĩ LyLy đóng nữ chính điện ảnh. Khi dàn diễn viên phim được công bố, LyLy để lại sự hoài nghi khi là tay ngang đóng phim.

Trong phim, LyLy đóng Hải Linh. Đây là thử thách tâm lý nặng đô khi nhân vật trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến nghi kỵ, từ giận dữ đến đố kỵ, rồi sụp đổ. Trước khi bước vào quá trình quay, LyLy tham gia nhiều khóa đào tạo diễn xuất chuyên sâu. Cô được MC Trác Thúy Miêu hướng dẫn kỹ thuật thoại và cách khai thác nội tâm nhân vật. Quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng.

LyLy ở buổi ra mắt truyền thông phim Thỏ ơi.

Không ít người từng đặt câu hỏi về khả năng diễn xuất của một ca sĩ khi đảm nhận vai nặng ký. Sau buổi ra mắt truyền thông ở TPHCM tối 12/2, LyLy nhận được nhiều bình luận tích cực ở lần đầu chuyển hướng đóng phim.

Đóng cặp cùng LyLy là diễn viên Vĩnh Đam. Tại buổi họp báo, LyLy khẳng định không “xào couple” để quảng bá phim. Theo LyLy, chất lượng bộ phim đủ vững mạnh để không cần đến những chiêu trò truyền thông gây chú ý. “Chemistry nếu có càng tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng bộ phim”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Về cảnh nóng với bạn diễn, LyLy thẳng thắn nói "không ngại", miễn thuyết phục được khán giả. LyLy hồi hộp chờ đợi phản ứng từ người thân khi xem cảnh 18+ của cô và Vĩnh Đam.

LyLy, Pháo, Vĩnh Đam có mối quan hệ rắc rối trong Thỏ ơi.

Phản hồi truyền thông về việc để ca sĩ đóng nữ chính phim Tết, đạo diễn Trấn Thành khẳng định chỉ chọn người hợp vai. Không thể giao vai cho người không có tiềm năng hoặc không đủ năng lực để gánh vác. Anh nhìn nhận khán giả có quyền nghi ngờ, bởi họ không trực tiếp chứng kiến quá trình casting và huấn luyện. Chỉ người trong ê-kíp mới thấy những gương mặt mới đã nỗ lực thế nào.

Trấn Thành nhận thấy sự tương thích đặc biệt giữa LyLy và nhân vật Hải Linh. Sự lựa chọn này ban đầu tạo nên không ít thảo luận, nhưng thành quả trên màn ảnh đã phần nào chứng minh quyết định đó không phải ngẫu nhiên.

LyLy cũng thừa nhận thời điểm poster công bố, nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về khả năng diễn xuất của các gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm: “Chúng tôi không mang tâm lý ca sĩ hay rapper đi đóng phim. Chúng tôi xác định mình là diễn viên và phải làm tốt vai diễn của mình”, LyLy phản hồi.

Host talk show gây bão

Hải Linh trong Thỏ ơi là host của talk show nổi tiếng. Khách mời có xuất thân đa dạng, chia sẻ câu chuyện đời tư phía sau lớp mặt nạ, giữ kín danh tính, thậm chí bóp méo giọng nói để chia sẻ chuyện đời một cách thẳng thắn.

Tại đó, Hải Linh trở thành điểm tựa tinh thần cho những tâm sự tưởng chừng không thể nói ra. Từ các rắc rối gia đình đến mâu thuẫn tình cảm, Hải Linh lắng nghe và đưa ra lời khuyên bằng giọng điệu điềm tĩnh, có nhiều câu nói viral được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Talk show nhanh chóng gây bão, thu hút lượng theo dõi lớn.

﻿ ﻿ Trấn Thành tin tưởng LyLy cho vai nữ chính phim Tết.

Cao trào của bộ phim bắt đầu khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ, lấy biệt danh Thỏ, xuất hiện trên sóng để giãi bày việc bị bạn trai uy hiếp. Nhân vật bạn trai do Trấn Thành đảm nhận mang màu sắc phức tạp, tạo nên lớp xung đột dồn dập. Từ câu chuyện tưởng như riêng tư của một khách mời, những mối quan hệ chồng chéo dần được bóc tách, kéo Hải Linh vào vòng xoáy nghi ngờ.

"Hải Linh và tôi có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều mang cá tính mạnh, độc lập, đôi khi khô khan. LyLy và Hải Linh mong muốn được truyền cảm hứng và lắng nghe người khác. Tôi không cần cố gắng trở thành người hoàn toàn xa lạ, mà đào sâu vào trải nghiệm cá nhân để nuôi dưỡng nhân vật", LyLy nói về vai diễn trong phim Trấn Thành.

LyLy tên thật Nguyễn Hoàng Lan, sinh năm 1996. Cô theo đuổi nghệ thuật từ việc biểu diễn ở các quán cà phê. LyLy từng tham gia show thực tế Nhân tố bí ẩn (X-Factor) mùa hai, nhưng sớm dừng chân.

Cuối năm 2018, LyLy ra mắt MV 24h, gây sốt các bảng xếp hạng. Nhờ bản hit đầu tay, LyLy cho biết cát xê tăng gấp 10 lần so với lúc mới đi hát.

Năm 2024, LyLy tham gia show thực tế Em xinh say hi. Nhiều tiết mục có LyLy tham gia đạt hàng triệu lượt xem như We belong together, Từng.