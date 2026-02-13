Váy xuyên thấu gây tranh cãi của vợ Justin Bieber

TPO - Hailey Bieber gây chú ý với bộ váy ren xuyên thấu. Trong khi truyền thông khen ngợi, cư dân mạng lại góp ý phong cách của vợ Justin Bieber.

Ngày 12/2, Hailey Bieber tham gia buổi ra mắt phim Wuthering Heights (Đồi gió hú), có Margot Robbie đóng chính, ở Sydney, Australia.

Người mẫu Mỹ xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc váy ren chantilly của Saint Laurent. Bộ cánh được làm hoàn toàn từ ren đen xuyên thấu, có phần cổ áo khoét sâu ôm sát, để lộ chiếc áo ngực kiểu yếm đồng bộ.

Vợ Justin Bieber cũng mặc nội y đen bên dưới, được phủ lên bởi chân váy xòe rộng xuống tận chân. Phần tay áo được bó gọn ở cổ tay, viền bèo kéo dài, tạo thêm nét cổ điển.

Hailey Bieber diện váy ren xuyên thấu táo bạo tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Getty Images

Trong khi trang phục gây chú ý, Hailey chọn trang sức tối giản, chỉ đeo nhẫn kim cương hình bầu dục trên tay trái, phối cùng đôi sandal quai mảnh màu đen cũng do Saint Laurent thiết kế, trị giá 1.100 USD.

Page Six đánh giá trang phục của người đẹp sinh năm 1996 thể hiện trọn vẹn tinh thần thời Victoria (Anh) - bối cảnh chính của Wuthering Heights.

Theo InStyle, chiếc váy của Hailey theo phong cách gothic, với tông màu đen tạo cảm giác ma mị nhưng quyến rũ. Tay áo xếp ly là nét đặc trưng của trang phục thời Victoria, mang nét cổ điển cho người mặc. Bên cạnh đó, Bailey giữ nét hiện đại khi bỏ qua lớp váy lót truyền thống và theo đuổi xu hướng mặc nội y như trang phục.

“Cô ấy không đeo trang sức cầu kỳ, chỉ đeo nhẫn cưới và hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi sandal cao gót màu đen, tạo nên tổng thể thanh lịch”, cây viết Daisy Maldonado nhận xét.

Vợ Justin Bieber được giới chuyên môn đánh giá cao khi chọn phong cách gothic cổ điển kết hợp hiện đại. Ảnh: ZUMAPRESS.com

People ghi nhận bộ trang phục táo bạo khác với phong cách thanh lịch thường thấy từ Hailey, giúp cô trở thành tâm điểm chú và khiến người khác phải trầm trồ.

Tạp chí Mỹ đánh giá cao việc nữ người mẫu tối giản hóa những yếu tố như phụ kiện, kiểu tóc và lớp trang điểm để “bộ trang phục gợi cảm tự nói lên vẻ đẹp của nó”.

Trong khi giới truyền thông ca ngợi, cư dân mạng lại không mấy ấn tượng với diện mạo mới của vợ Justin Bieber. Đa phần cho rằng chiếc váy không đẹp, hở hang và không phù hợp với Hailey.

Đa số khán giả chê trang phục của Hailey hở hang và không hợp với vóc dáng. Ảnh: Getty Images.