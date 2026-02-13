Cục diện khó lường

TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử có đến bốn phim Việt đồng loạt ra rạp vào sáng mùng 1 Tết, tạo nên cuộc đua phòng vé không khoan nhượng ngay từ những ngày đầu năm mới.

Phòng vé nóng lên từng giờ, cục diện khó lường

Bốn cái tên gồm Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (Minh Beta) bắt đầu bước vào đường đua về doanh thu, suất chiếu, truyền thông và sự lựa chọn của khán giả trong bối cảnh thị trường rạp chiếu vẫn chưa có sự mở rộng đáng kể.

Hiện tại, cuộc đua đã bắt đầu nóng lên với doanh thu vé đặt trước thay đổi từng giờ. Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, tính đến sáng 13/2, Thỏ ơi dẫn đầu với hơn 1,8 tỷ đồng, theo sau là Nhà ba tôi một phòng với hơn 893 triệu đồng, Mùi phở đạt hơn 748 triệu đồng và Báu vật trời cho hơn 169 triệu đồng.

Mùi phở từng có doanh thu suất chiếu sớm vượt lên trên Nhà ba tôi một phòng cho thấy cuộc đua phòng vé còn nhiều ẩn số.

Chỉ một ngày trước đó, vị trí thứ hai thuộc về Mùi phở, vượt trên phim của Trường Giang. Sự đảo chiều nhanh chóng cho thấy cục diện chưa hề ngã ngũ và khán giả vẫn đang trong trạng thái thăm dò.

Trong bối cảnh tổng số suất chiếu toàn thị trường mỗi ngày chỉ hơn 8.000 suất, việc bốn phim cùng ra rạp khiến “miếng bánh” bị chia nhỏ đáng kể. Không còn kịch bản một phim áp đảo suất chiếu ngay từ đầu, các nhà phát hành buộc phải tính toán kỹ lưỡng trong khi các ê-kíp bước vào trạng thái “căng như dây đàn”.

Về nội dung, cả bốn dự án đều lựa chọn những đề tài gần gũi với khán giả Việt nhưng khai thác theo hướng khác nhau.

Thỏ ơi đánh dấu bước chuyển màu sắc của Trấn Thành sang hướng tâm lý - xã hội gai góc hơn. Phim kể về hành trình một cô gái trẻ tìm cách thoát khỏi mối quan hệ độc hại, phản ánh góc khuất trong tình yêu hiện đại. Dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng mạng xã hội như LyLy, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Pháo, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Gil Lê, Cris Phan, BB Trần, Đinh Ngọc Diệp… tạo lợi thế lớn về truyền thông.

Nhà ba tôi một phòng tiếp tục thế mạnh gia đình của Trường Giang, xoáy sâu vào mâu thuẫn thế hệ giữa người cha làm nghề mắm truyền thống và cô con gái muốn theo đuổi thời trang. Không gian căn nhà chật hẹp giữa đô thị đông đúc trở thành biểu tượng cho khoảng cách tư duy và khát vọng.

Mùi phở đậm chất gia đình, quy tụ dàn nghệ sĩ Bắc - Nam như Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương… Phim khai thác câu chuyện gìn giữ nghề phở truyền thống trong bối cảnh xã hội hiện đại, kết hợp yếu tố gia đình và hài hước.

Trong khi đó, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn chọn bối cảnh làng chài ven biển, kể câu chuyện giữa một bà mẹ đơn thân và chàng trai làm du lịch. Phim pha trộn giữa tình cảm, hài hước và yếu tố đời sống.

Hiện, cả bốn phim đều tăng tốc quảng bá trước giờ G từ việc tung trích đoạn, công bố nhạc phim, đến tổ chức chiếu miễn phí tại 18 cụm rạp trên toàn quốc. Tuy nhiên, chiến lược truyền thông chưa thực sự tạo ra sự bứt phá rõ ràng giữa các dự án.

Một số tranh luận bên lề xuất hiện như người thể hiện nhạc phim hay phát ngôn gây tranh cãi. Song giới quan sát cho rằng hiệu ứng truyền thông chủ yếu dừng ở mức độ thảo luận trên mạng xã hội, chưa đủ quyết định doanh thu thực tế.

Điều then chốt vẫn nằm ở phản ứng của khán giả sau mùng 1, mùng 2, khi hiệu ứng truyền miệng bắt đầu định hình rõ cục diện.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần trở lại đường đua phim Tết năm nay. Tuy nhiên, doanh thu suất chiếu sớm dự án Báu vật trời cho còn khá hạn chế.

‘Chưa có mùa phim Tết nào khốc liệt như năm nay’

Trao đổi với Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định mùa phim Tết 2026 là một trong những mùa khốc liệt nhất nhiều năm trở lại đây.

Theo ông, việc bốn phim cùng ra rạp sáng mùng 1 là yếu tố chưa từng có tiền lệ. Trong khi đó số lượng cụm rạp gần như không tăng, tổng suất chiếu toàn thị trường chỉ ở mức hơn 8.000 suất/ngày. Điều này khiến sự cạnh tranh trở nên trực diện và gay gắt.

“Chất lượng các phim không quá chênh lệch, độ nhận diện thương hiệu cũng tương đối cân bằng. Khi đó, suất chiếu sẽ được san sẻ giống như doanh thu”, chuyên gia phân tích.

Ở góc độ doanh thu hiện tại, chuyên gia đánh giá Trấn Thành đang có lợi thế lớn. Tuy nhiên, nam đạo diễn khó có khả năng tái lập cục diện áp đảo như những mùa phim trước.

﻿ ﻿ Nhiều ý kiến cho rằng đường đua phim Tết là cuộc chiến căng thẳng giữa Trấn Thành và Trường Giang. Dù Trấn Thành có ưu thế nhưng hoàn toàn có thể kỳ vọng Trường Giang làm nên kỳ tích.

Theo đó, cả bốn phim đều có quân bài mạnh. Sau Trấn Thành là Trường Giang với độ nhận diện thương hiệu lớn. Mùi phở có Xuân Hinh, Thu Trang - những cái tên đủ sức hút khán giả riêng. Vì thế, suất chiếu sẽ không chênh lệch quá xa.

Đặc biệt diễn biến bất ngờ khi Mùi phở từng vượt lên trên Nhà ba tôi một phòng cho thấy cuộc đua còn nhiều ẩn số. “Luôn dự đoán Trường Giang sẽ xếp sau Trấn Thành nhưng thị trường đang cho thấy điều thú vị hơn”, ông nhận định.

Trước những tranh luận xoay quanh ca sĩ thể hiện nhạc phim hoặc một số phát ngôn bên lề, chuyên gia cho rằng tác động là có nhưng không mang tính quyết định.

Khán giả âm nhạc và khán giả điện ảnh rất khác nhau. Một người có thể vài triệu mua vé đi xem concert nhưng chưa chắc vì ca sĩ đó mà ra rạp xem phim. Thành công của phim nằm ở nhóm khán giả trung lập - những người xem phim đơn thuần vì nhu cầu giải trí. Đây mới là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Về nghi vấn các ê-kíp có thể bỏ tiền mua suất chiếu, chuyên gia khẳng định điều này khó xảy ra trong mùa cao điểm. “Rạp phải tối ưu lợi nhuận. Họ sẽ chiếu phim nào bán được vé. Suất chiếu sớm chưa nói lên điều gì”, ông nói.

Trấn Thành cũng lên tiếng phủ nhận việc “mua suất” hay “ép suất chiếu”, khẳng định nhà rạp chỉ ưu tiên phim có khả năng bán vé tốt.

Ông Nguyễn Phong Việt cho rằng cục diện phòng vé sẽ thay đổi mạnh vào mùng 3, 4 Tết khi hiệu ứng truyền miệng phát huy. Tổng doanh thu toàn thị trường Tết 2026 được kỳ vọng đạt khoảng 1.000 tỷ đồng - con số đủ để tạo kỷ lục mới cho mùa phim Tết, dù khó lặp lại những đỉnh cao từng có với mỗi dự án riêng lẻ.

“Hy vọng cả bốn phim đều thắng. Khi chất lượng được đảm bảo, khán giả sẽ là người hưởng lợi lớn nhất”, chuyên gia nhấn mạnh.