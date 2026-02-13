Diệu Thảo 'Phía trước là bầu trời' hiện tại

TPO - Giữa cuộc đua sôi động của thị trường nhạc Tết 2026, nơi các gương mặt pop trẻ lẫn nghệ sĩ kỳ cựu liên tục tung sản phẩm mới, nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo chọn hướng đi riêng khi đưa âm nhạc dân tộc vào không khí xuân bằng sáng tác mới “Tết bình an bên nhau”.

Giữ chất dân gian trong thị trường nhạc Tết sôi động

Mùa Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của các ca khúc xuân. Từ những sản phẩm theo xu hướng, dễ tạo thử thách mạng xã hội đến loạt bài hát mang màu sắc hoài niệm, thị trường nhạc Tết tiếp tục là “điểm nóng” cạnh tranh lượt xem và độ lan tỏa. Giáp Tết, nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo giới thiệu MV Tết bình an bên nhau mang màu sắc khác biệt

Ca khúc do chính cô sáng tác, được Châu EP hòa âm phối khí, ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng thể hiện, phần hình ảnh do đạo diễn Nhật Giang thực hiện. Không chạy theo tiết tấu điện tử hoặc cấu trúc quen thuộc của nhạc xuân, bài hát đặt đàn tỳ bà ở vị trí trung tâm, tạo âm thanh mang đậm màu sắc truyền thống.

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo trong MV Tết.

Theo Diệu Thảo, đây là bước phát triển tự nhiên trong hành trình sáng tác. Trước đó, cô chủ yếu viết các tác phẩm khí nhạc và ca khúc trữ tình thiên về nội tâm. Với Tết bình an bên nhau, nữ nghệ sĩ chọn nhịp điệu tươi sáng hơn nhưng vẫn giữ chất dân gian.

Trong MV, hình ảnh cây tỳ bà xuất hiện xuyên suốt, dẫn dắt cảm xúc của người xem. Âm sắc trầm ấm của tỳ bà hòa cùng bản phối hiện đại tạo là cách nghệ sĩ dung hòa.

Lưu Quốc Vượng - ca sĩ sinh năm 2006 - được lựa chọn để truyền tải tinh thần trẻ trung của bài hát. Diệu Thảo cho biết cô ấn tượng với năng lượng và sự nghiêm túc của giọng ca trẻ khi gặp anh trong một chương trình truyền hình. Theo cô giọng hát thuộc thế hệ Gen Z giúp ca khúc mang góc nhìn trong trẻo, gần gũi với khán giả trẻ.

MV xây dựng câu chuyện gia đình nhiều thế hệ với bối cảnh nhà cổ, mái ngói rêu phong, cảnh gói bánh chưng, quây quần ngày cuối năm.

Vũ Diệu Thảo sáng tác ca khúc Tết cùng ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng.

Diệu Thảo cho biết cô nhấn mạnh hai chữ “bình an” khi viết nhạc xuân. Sau những biến động cá nhân và công việc, âm nhạc trở thành nơi cô gửi gắm cảm xúc. Ca khúc ra đời trong chuỗi đêm thức trắng hoàn thành nhiều bản demo liên tiếp.

Trước đó, Diệu Thảo từng sáng tác Anh đợi em qua gió mùa đông và Mùa đông năm ấy mình còn thương. Vì bận rộn giảng dạy và biểu diễn, việc viết ca khúc của cô có thời gian gián đoạn.

Diễn viên “Phía trước là bầu trời” sau 24 năm

Bên cạnh vai trò nghệ sĩ tỳ bà và giảng viên, Vũ Diệu Thảo còn được khán giả nhớ đến qua vai Thảo - cô em út hiền lành trong phim truyền hình Phía trước là bầu trời. Sau 25 năm kể từ khi bộ phim phát sóng, cô gần như không xuất hiện trong các dự án phim ảnh mà tập trung vào con đường âm nhạc truyền thống.

﻿﻿ Vũ Diệu Thảo chạm ngõ điện ảnh với vai diễn đầu tay trong phim Phía trước là bầu trời.

Sinh năm 1986 tại Hà Nội, Diệu Thảo được đào tạo chuyên sâu về đàn tỳ bà và hiện giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2024. Cô từng chia sẻ xác định gắn bó với nghề dạy học nên ưu tiên việc học tập và chuyên môn ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngoài giảng dạy, cô tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước. Hình ảnh của nữ nghệ sĩ được nhận xét ít thay đổi so với thời đóng phim, song cô chọn cuộc sống kín tiếng, không hoạt động nhiều trong showbiz.