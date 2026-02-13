Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vương Sở Nhiên quá đẹp

Minh Vũ

TPO - "Bản sao Lưu Diệc Phi" được khán giả hết lời ca ngợi với ngoại hình nổi bật trong phim "Còn ra thể thống gì nữa".

Bộ phim truyền hình cổ trang Còn ra thể thống gì nữa do Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đóng chính đang được yêu thích tại Trung Quốc. Trong đó, nữ chính Vương Sở Nhiên là cái tên thu hút bàn luận nhất. Cô được khen sắc vóc tuyệt đẹp xứng danh "yêu phi", đồng thời có diễn xuất tốt, cảnh khóc giàu cảm xúc, kết hợp ăn ý với bạn diễn Thừa Lỗi.

Trong ngày đầu lên sóng, Còn ra thể thống gì nữa nhanh chóng phá mức điểm 8.500 trên nền tảng Youku, tổng lượt xem đạt hơn 17 triệu, được đánh giá là mở đầu rất khả quan. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng phim trở thành "hắc mã" đầu tiên của năm 2026.

vuong-so-nhien2.jpg
vuong-so-nhien5.jpg
Phim của Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi hiện tại đạt 9.000 điểm độ hot trên Youku. Tác phẩm được khen có nội dung thú vị hài hước.

Còn ra thể thống gì nữa thực tế có chi phí sản xuất thấp, nhiều cảnh trong phim không được đầu tư chỉn chu, bối cảnh hẹp. Tuy nhiên, khi ra mắt trailer, khán giả đã bị cuốn hút bởi không khí hài hước, nội dung mới lạ và độ ăn ý của hai diễn viên chính. Bên cạnh đó, nhan sắc của "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" Vương Sở Nhiên cũng là một trong những yếu tố kéo khán giả thưởng thức tác phẩm.

Chính vì vậy, dù chưa lên sóng, Còn ra thể thống gì nữa đã ứng Top 1 phim được chờ đón nhất, vượt qua tác phẩm của nhiều ngôi sao khác như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngu Thư Hân... theo thống kê của Datawin.

Sau khi lên sóng, các câu thoại trong phim, tình tiết hài hước cũng nhanh chóng trở thành xu hướng trên trang MXH. Như câu thoại đối đáp giữa nam nữ chính "How are you?" và "Fine. Thank you, and you?" để dò hỏi xem đối phương có phải người hiện đại xuyên không tới không, đã nhận được sự yêu thích của khán giả châu Á vì giống với trải nghiệm học tập của họ trong quá khứ.

Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai Dữu Vãn Âm, vốn là người hiện đại xuyên không về quá khứ. Để bảo vệ mạng sống, cô trở thành yêu phi quyến rũ, mê hoặc hoàng đế Hạ Hầu Đạm do Thừa Lỗi thể hiện. Ai ngờ Hạ Hầu Đạm cũng là người hiện đại vô tình lạc vào quá khứ. Sau nhiều bất ngờ, cả hai nhận ra nhau, muốn tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.

vuong-so-nhien7.jpg
vuong-so-nhien8.jpg
Vương Sở Nhiên xinh đẹp, quyến rũ trong vai yêu phi.

Tuy nhiên, thực tế thế giới mà cả hai lạc vào là cuốn tiểu thuyết và nữ chính không phải Dữu Vãn Âm mà là Tạ Vĩnh Ninh, cũng là người tới từ thế giới hiện đại. Tạ Vĩnh Ninh kết hợp cùng với Đoan Vương, muốn chống lại Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm. Nội dung một thế giới có tới 3 người hiện đại đấu đá lẫn nhau, và nhân vật chính trong phim lại vốn là vai phản diện trong tiểu thuyết với góc nhìn hoàn toàn khác biệt khiến khán giả thích thú.

Vương Sở Nhiên được khen diễn xuất tự nhiên, nhan sắc nổi bật. Người đẹp sinh năm 1999 có nụ cười tỏa sáng đáng yêu, đặc biệt trong cảnh cô làm nũng bạn diễn được khen. Trong khi đó, nam chính Thừa Lỗi thể hiện tốt cả hai khía cạnh giả vờ bạo ngược và thông minh dí dỏm khi cùng Dữu Vãn Âm chống lại âm mưu của thái hậu.

vuong-so-nhien19.jpg
Sự ăn ý đẹp đôi của Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi nhận được nhiều đánh giá tốt từ khán giả.
vuong-so-nhien4.jpg
Diễn xuất của Vương Sở Nhiên nhận nhiều lời khen, cảnh khóc được so sánh với Tống Tổ Nhi trong phim Khom lưng vì khiến người xem rung động.

Vương Sở Nhiên cao 1,72 m, vóc dáng quyến rũ, với lợi thế là đôi chân dài thẳng tắp. Theo Sohu, Vương Sở Nhiên thường xuyên lọt vào top 4 người đẹp nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Cô được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi", "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới". Ngoài Còn ra thể thống gì nữa, Vương Sở Nhiên cũng được chú ý với dự án Phong ảnh nhiên mai hương Giây phút ấy vượt giới hạn. Giới chuyên môn bình luận thành công của phim mới sẽ giúp Vương Sở Nhiên thăng hạng địa vị và danh tiếng trong giới giải trí.

Minh Vũ
#Yêu phi #Vương Sở Nhiên #Thừa Lỗi #Còn ra thể thống gì nữa #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

