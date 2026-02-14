Giải mã sự thành công của MV “Ngồi Trên Ngai” với 70 triệu lượt xem chỉ sau hơn 1 tuần

Chỉ trong hơn một tuần ra mắt, “Ngồi Trên Ngai” đã chạm mốc 70 triệu lượt xem trên các nền tảng, trở thành một trong những sản phẩm bùng nổ nhất mùa Tết 2026. Thành công này không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng của ba “mảnh ghép” chiến lược.

Sự trở lại đầy khí chất của Hoàng Thuỳ Linh

Hoàng Thuỳ Linh không phải là nghệ sĩ ra sản phẩm theo nhịp thị trường. Mỗi lần xuất hiện đều gắn với một concept có chiều sâu văn hóa và tính nhận diện cao. Chính vì vậy, sự trở lại của cô luôn tạo được kỳ vọng lớn từ khán giả.

Với “Ngồi Trên Ngai”, nữ ca sĩ tiếp tục phát huy hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, tự tin và mang tinh thần ngạo nghễ rất riêng. Không chọn hình tượng an toàn, Hoàng Thuỳ Linh giữ vững cá tính nghệ thuật đã làm nên thương hiệu của mình: pha trộn truyền thống - hiện đại, mềm mại nhưng mạnh mẽ. Điều này giúp MV không bị hòa lẫn giữa “đường đua” nhạc Tết vốn thường nghiêng về không khí gia đình quen thuộc.

Sự xuất hiện của cô chính là bảo chứng đầu tiên cho độ thảo luận và sức lan tỏa ban đầu của sản phẩm.

Sự kết hợp đầy nghệ thuật giữa Kingsport và nghệ sĩ Hoàng Thùy Linh

MASEW: Phù thủy âm thanh đứng sau cú bứt tốc 70 triệu lượt phát

Yếu tố thứ hai nằm ở phần sản xuất âm nhạc. MASEW tiếp tục chứng minh khả năng “đóng khung chất liệu truyền thống vào giai điệu nhạc hiện đại” một cách tinh tế. Âm hưởng dân gian không bị khai thác theo hướng hoài niệm, mà được xử lý bằng cấu trúc tiết tấu mạnh, bắt tai, dễ viral trên nền tảng số.

Chính sự pha trộn này tạo nên cảm giác vừa quen vừa lạ - đủ gần để khán giả đại chúng tiếp nhận, nhưng cũng đủ mới để tạo khác biệt. Trong bối cảnh nhạc Tết cạnh tranh khốc liệt, việc sở hữu một điệp khúc mạnh, dễ nhớ là yếu tố then chốt giúp ca khúc được chia sẻ lại trên TikTok, Reels và các nền tảng streaming.

Âm nhạc ở đây không chỉ là phần nền cho hình ảnh, mà thực sự là động lực kéo lượt nghe, giữ chân khán giả và thúc đẩy hành vi replay - yếu tố quan trọng để đạt được con số 70 triệu chỉ trong thời gian ngắn.

MASEW tiếp tục chứng minh khả năng “tạo hit” với sự pha trộn chất liệu truyền thống vào giai điệu nhạc hiện đại”

Kingsport - Mảnh ghép chiến lược hoàn thiện chiến dịch tết bùng nổ

Nếu nghệ sĩ tạo khí chất và âm nhạc tạo độ lan tỏa, thì Kingsport chính là bên định hình chiều sâu thông điệp.

“Ngồi Trên Ngai” không cổ vũ cho quyền lực phô trương, mà nhấn mạnh một tư duy sống: đủ vững vàng để bước vào vị thế xứng đáng. Và để “ngồi vững”, trước hết phải có nền tảng. Ở đây, Kingsport xuất hiện không như một thương hiệu chen vào câu chuyện, mà như lời giải cho biểu tượng “ngai”.

Thay vì hiểu “ngai” theo nghĩa quyền uy xa vời, Kingsport tái định nghĩa đó là quyền được chăm sóc và phục hồi đúng chuẩn mỗi ngày. Khi cơ thể được tái tạo, tinh thần được nâng đỡ, mỗi người mới thực sự có thể tự tin bước ra xã hội với phiên bản tốt nhất của mình.

Nói cách khác, nếu Hoàng Thuỳ Linh đại diện cho tinh thần ngạo nghễ, thì Kingsport đại diện cho nền tảng phía sau sự ngạo nghễ ấy. Thông điệp không dừng ở cảm hứng, mà được neo lại bằng một giá trị cụ thể: sức khỏe là bệ phóng để người Việt vươn tầm và “lên ngai” trong chính cuộc sống của mình.

Thành công 70 triệu lượt xem của “Ngồi Trên Ngai” vì thế không phải là hiện tượng nhất thời. Đó là kết quả của một “kiềng ba chân” vững chắc: nghệ sĩ đủ bản lĩnh tạo khí chất, nhà sản xuất đủ sáng tạo tạo xu hướng và thương hiệu đủ tầm nhìn để định hình thông điệp. Khi giải trí, âm nhạc và chiến lược thương hiệu cùng hội tụ, một MV Tết có thể vượt khỏi khuôn khổ quảng bá thông thường để trở thành tuyên ngôn vị thế trong lòng công chúng.

Thành công của MV là sự hội tụ giữa cái tôi nghệ sĩ, sự sáng tạo trong sản xuất và tầm nhìn chiến lược của thương hiệu