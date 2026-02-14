Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hôn nhân của NSND Công Lý

Duy Nam - Công Hướng

TPO - Những ngày giáp Tết, vợ chồng NSND Công Lý tất bật trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Căn hộ chung cư ấm cúng ở Hà Nội của vợ chồng NSND Công Lý được bày biện ấm cúng, không cầu kỳ.

tch01960.jpg
tch01963.jpg
Những ngày cuối năm, vợ chồng NSND Công Lý tất bật sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ. Trong không gian căn hộ chung cư rộng hơn 80 m2 tại khu vực Minh Khai, Hà Nội, vợ chồng NSND Công Lý cùng chọn các loại hoa quả tươi để chuẩn bị bày mâm ngũ quả trong ngày Tết. Vợ NSND Công Lý - chị Ngọc Hà cho biết vợ chồng cô chuyển về căn hộ này vào tháng 11/2021.
tch01923.jpg
Căn hộ nằm trên tầng 24, gồm 2 phòng ngủ, một phòng khách. Ngọc Hà nói vợ chồng cô may mắn mua được căn chung cư này sau nhiều năm tích cóp, ngay trước thời điểm giá chung cư ở Hà Nội tăng vọt. "Rất may là chúng tôi đã kịp an cư trước làn sóng tăng giá chung cư chóng mặt. Chuyển về đây, tôi cũng an tâm trị bệnh cho anh Lý", cô nói.
tch01938.jpg
tch01941.jpg
NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian. Trong suốt thời gian NSND Công Lý gặp biến cố, Ngọc Hà đã ở bên chăm sóc tận tình. Hiện, NSND Công Lý đã dần bình phục và tham gia đóng phim trở lại.
tch01936.jpg
Ngọc Hà nói trong dịp Tết Nguyên đán, vợ chồng cô gần như chỉ ở nhà đón khách tới chơi, vì vậy cô chăm chút từng góc không gian trong nhà để tiếp đón bạn bè.
tch01948.jpg
"Dù đã lui về hậu trường chữa bệnh nhưng anh Lý vẫn được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Tết nào nhà tôi cũng nhộn nhịp đón nhiều lượt khách tới thăm anh Lý. Tôi rất trân quý tình cảm của mọi người", Ngọc Hà chia sẻ.
tch01988.jpg
Căn bếp của nhà NSND Công Lý nối thông với phòng khách, là nơi Ngọc Hà chuẩn bị các bữa ăn. Từ khi NSND Công Lý gặp biến cố về sức khỏe, Ngọc Hà nói cô chăm vào bếp hơn, tìm hiểu để nấu những món ăn bổ dưỡng, giúp chồng sớm hồi phục. Cô cũng thích nấu nướng, thường xuyên làm những món ăn để chiêu đãi bạn bè ở nhà.
tch01995.jpg
Góc ban công của căn hộ được Ngọc Hà trồng nhiều cây cối, hoa tươi. Mỗi buổi chiều, cô ra tưới cây và hoa để căn nhà có không gian xanh mát, dễ chịu.
tch02025.jpg
Ngọc Hà nói cô rất ít khi ra ngoài, chủ yếu ở nhà nấu ăn, chăm cây, dọn dẹp nhà cửa và tâm sự với chồng. "Trước đây vào dịp Tết, vợ chồng tôi cả tháng không gặp mặt nhau vì anh Lý phải đi quay Táo quân. Kể từ khi bị bệnh, anh Lý thường xuyên ở nhà. Mỗi dịp Tết đến, chúng tôi quây quần dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rất ấm cúng", cô chia sẻ.
tch02030.jpg
Vợ chồng nam nghệ sĩ dành một góc trang trọng để đặt bàn thờ tổ tiên. Những ngày Tết, Ngọc Hà chăm chút khu vực bàn thờ trang trọng, kỹ lưỡng.
tch02040.jpg
tch02051.jpg
Ngọc Hà nói mong ước lớn nhất của cô đó là NSND Công Lý sớm hồi phục, mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.
tch02181.jpg
tch02182.jpg
NSND Công Lý dành khu vực trang trọng để lưu giữ các cúp lưu niệm, bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Anh cũng lưu giữ mô hình của Táo quân, chương trình anh góp mặt và gây ấn tượng với vai diễn Bắc Đẩu. Sản phẩm được các nghệ nhân tò he thiết kế theo các nhân vật trên sân khấu chương trình, được làm nhân kỷ niệm 20 năm của Táo quân - Gặp nhau cuối năm vào dịp Tết 2023.
tch02140.jpg
Sau những giây phút dọn dẹp nhà cửa, vợ chồng NSND Công Lý thay trang phục để lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên trong căn hộ ấm cúng. Ngọc Hà nói cô thích mặc áo dài vào ngày Tết. Ngày đầu năm mới, Ngọc Hà thường mặc bộ áo dài mà cô yêu thích nhất để chụp hình cùng chồng.
tch02130.jpg
tch02159.jpg
Sau quãng thời gian dài đồng hành cùng NSND Công Lý trong việc trị bệnh, Ngọc Hà nói vợ chồng cô ngày càng thấu hiểu nhau và trân quý những giá trị của gia đình.
tch02068.jpg
tch02073.jpg
tch02096.jpg
tch02102.jpg
Ngọc Hà nói trong năm mới, cô không mong cầu gì hơn ngoài sức khoẻ cho cả hai vợ chồng. Bên cạnh đó, cô cũng mong mình có nhiều cơ hội công việc hơn để kiếm tiền và có điều kiện tốt nhất giúp NSND Công Lý nhanh hồi phục, trở lại với công việc.
tch02113.jpg
Vợ chồng NSND Công Lý gửi lời chúc năm mới may mắn, bình an tới khán giả.
Duy Nam - Công Hướng
#Vợ chồng NSND Công Lý #NSND Công Lý #cô Đẩu #Táo quân

