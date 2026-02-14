Hôn nhân của NSND Công Lý

TPO - Những ngày giáp Tết, vợ chồng NSND Công Lý tất bật trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Căn hộ chung cư ấm cúng ở Hà Nội của vợ chồng NSND Công Lý được bày biện ấm cúng, không cầu kỳ.
Những ngày cuối năm, vợ chồng NSND Công Lý tất bật sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ. Trong không gian căn hộ chung cư rộng hơn 80 m2 tại khu vực Minh Khai, Hà Nội, vợ chồng NSND Công Lý cùng chọn các loại hoa quả tươi để chuẩn bị bày mâm ngũ quả trong ngày Tết. Vợ NSND Công Lý - chị Ngọc Hà cho biết vợ chồng cô chuyển về căn hộ này vào tháng 11/2021.
NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian. Trong suốt thời gian NSND Công Lý gặp biến cố, Ngọc Hà đã ở bên chăm sóc tận tình. Hiện, NSND Công Lý đã dần bình phục và tham gia đóng phim trở lại.
Góc ban công của căn hộ được Ngọc Hà trồng nhiều cây cối, hoa tươi. Mỗi buổi chiều, cô ra tưới cây và hoa để căn nhà có không gian xanh mát, dễ chịu.
Vợ chồng nam nghệ sĩ dành một góc trang trọng để đặt bàn thờ tổ tiên. Những ngày Tết, Ngọc Hà chăm chút khu vực bàn thờ trang trọng, kỹ lưỡng.
Ngọc Hà nói mong ước lớn nhất của cô đó là NSND Công Lý sớm hồi phục, mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.
NSND Công Lý dành khu vực trang trọng để lưu giữ các cúp lưu niệm, bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Anh cũng lưu giữ mô hình của Táo quân, chương trình anh góp mặt và gây ấn tượng với vai diễn Bắc Đẩu. Sản phẩm được các nghệ nhân tò he thiết kế theo các nhân vật trên sân khấu chương trình, được làm nhân kỷ niệm 20 năm của Táo quân - Gặp nhau cuối năm vào dịp Tết 2023.
Sau quãng thời gian dài đồng hành cùng NSND Công Lý trong việc trị bệnh, Ngọc Hà nói vợ chồng cô ngày càng thấu hiểu nhau và trân quý những giá trị của gia đình.
Ngọc Hà nói trong năm mới, cô không mong cầu gì hơn ngoài sức khoẻ cho cả hai vợ chồng. Bên cạnh đó, cô cũng mong mình có nhiều cơ hội công việc hơn để kiếm tiền và có điều kiện tốt nhất giúp NSND Công Lý nhanh hồi phục, trở lại với công việc.