Giải trí

NSND Công Lý cấp cứu

Duy Nam
TPO - NSND Công Lý nhập viện để mổ sỏi thận tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hôm 23/8, nghệ sĩ đi cấp cứu vì bị đau bụng dữ dội.

Chia sẻ với Tiền Phong, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - cho biết nghệ sĩ nhập viện hôm 2/9 để chuẩn bị cho ca mổ sỏi thận vào ngày 3/9.

Vào đêm 23/8, NSND Công Lý lên cơn đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu. Lúc đó, Ngọc Hà đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Sau vài ngày theo dõi, tình hình sức khỏe của NSND Công Lý ổn định nên bác sĩ chỉ định mổ để lấy sỏi thận.

Biết tin chồng cấp cứu, Ngọc Hà đã sắp xếp công việc bay về Hà Nội để động viên và chăm sóc chồng. Sau ca phẫu thuật sáng 3/9, Ngọc Hà cho biết nghệ sĩ Công Lý đã ra khỏi phòng mổ, tình trạng sức khỏe tốt.

488977674-29443976051913203-4017812167913982105-n.jpg
NSND Công Lý nhập viện mổ sỏi thận.

"Hiện tình trạng anh Lý ổn định. Bác sĩ nói theo dõi thêm vài ngày sẽ cho anh Lý về nhà để gia đình chăm sóc và hồi phục sức khỏe", cô nói.

Ngọc Hà chia sẻ thêm cô bối rối, lo lắng khi nghe tin chồng đi cấp cứu trong khi đang ở Hàn Quốc. "Cả đêm hôm đó tôi thức trắng, liên tục cập nhật tình hình từ Việt Nam. May mắn tôi có người thân và bạn bè đưa anh Lý đi cấp cứu kịp thời", cô chia sẻ.

NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021. Căn bệnh đến đột ngột khiến anh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, phải rời xa sân khấu và màn ảnh. Trong giai đoạn đầu hồi phục, mọi thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe đều do vợ cập nhật.

Sau gần 5 năm đồng hành cùng chồng, Ngọc Hà cho biết sức khỏe NSND Công Lý đã ổn định hơn. Anh trải qua nhiều đợt vật lý trị liệu ở Việt Nam và điều trị ở Nhật Bản. Nghệ sĩ đã trở lại màn ảnh qua một số vai diễn.

Ngọc Hà nói điều mong mỏi lớn nhất của cô là chồng khỏe lại, có thể sống trọn với đam mê diễn xuất như trước đây. Ngọc Hà nói cô xúc động vì NSND Công Lý vẫn nhận được sự đón nhận, cổ vũ của khán giả khi anh quay trở lại với màn ảnh nhỏ.

Tuy tập trung chăm sóc chồng nhưng cuộc sống của Ngọc Hà và NSND Công Lý vẫn vấp phải nhiều tin đồn. Gần đây, Ngọc Hà phải lên tiếng đính chính việc cô từng kết hôn trước khi đến với NSND Công Lý. Cô cũng bị đồn đã mang bầu nhưng Ngọc Hà lên tiếng phủ nhận.

Duy Nam
