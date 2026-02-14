Cảnh tượng bất ngờ tại chợ sỉ bánh kẹo ngày Tết

TPO - Dù vẫn trong cao điểm mua sắm Tết nhưng nhiều quầy sạp tại chợ Bình Tây, chợ An Đông... tiểu thương đã đóng cửa nghỉ bán. Theo nhiều tiểu thương, do lượng khách thưa thớt, kèm theo giá cả nhiều mặt hàng tăng nên việc kinh doanh mua bán rất ế ẩm.

Trưa 14/2 (27 tháng Chạp), tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TPHCM) - khu chợ sỉ chuyên cung ứng hàng hóa đến nhiều tỉnh thành bỗng vắng vẻ ngay những ngày cuối năm, phần lớn các quầy sạp đều đóng cửa nghỉ Tết. Trong đó, không ít các quầy hàng bánh kẹo, mứt Tết cũng đã phủ bạt ngừng bán, những quầy hàng còn cố gắng cầm cự cũng trong tình trạng thưa vắng khách.

Nhiều quầy sạp bánh kẹo tại chợ Bình Tây đã đóng cửa nghỉ Tết

Số quầy hàng còn lại thưa vắng khách, người bán nhiều hơn người mua

Vun lại thau mứt dừa, nho khô... bà Hà (tiểu thương quầy thực phẩm chế biến) cho biết, Tết này, nhiều tiểu thương không dám trữ hàng do lo ngại không có khách mua, dự trữ nhiều sợ ôm lỗ. Bánh mứt có bao nhiêu bán bấy nhiêu thôi. Khoảng bắt đầu qua rằm tháng Chạp, khách đến chợ mua sắm nhiều hơn nhưng nhiều mặt hàng không có, giá tăng cao như mứt mãng cầu, các loại bánh kẹo...

"Giá tăng cao tới 20%. Thay vì trước đây chúng tôi dự trữ hàng sớm, nên đến cao điểm dù giá hàng Tết có tăng, mình vẫn có hàng để bán giá cũ cho khách. Còn bây giờ, mình nhập bánh kẹo mứt giá cao nên bán ra cũng phải tăng theo" - bà Hà lý giải.

Giá bánh kẹo, mứt Tết tăng cao, trong khi tiểu thương không dám trữ hàng mà nhập tới đâu, bán tới đó

Nhiều loại hạt có giá cao như hạt hướng dương giá 90.000 đồng/kg, hạt dưa 190.000 đồng/kg, hạt bí 140.000 đồng/kg; mứt gừng, mứt dừa, hạt sen... giá 150.000 đồng/kg. Riêng hạt điều tăng giá rất mạnh, giá sỉ đã là 280.000 và 320.000 đồng/kg, tuỳ loại. Giá hạt điều tăng theo từng ngày nhưng không có hàng để bán.

Trong khi đó, theo các tiểu thương, lượng khách đến chợ đã giảm tới 50%, mãi lực chợ rất yếu. Các tiểu thương chỉ bán cầm cự là chính.

Các quầy hàng đã đóng cửa dù vẫn trong những ngày cao điểm kinh doanh Tết

"Nếu khách đông, tôi sẽ bán đến hết 28 tháng Chạp mới dọn hàng nghỉ Tết, nhưng nay ế quá nên mình nghỉ sớm. Còn cố mở hàng mà không có khách, tiền thuê mướn nhân viên những ngày cận Tết cũng phải tăng thêm" - bà Hiền, tiểu thương quầy bánh kẹo nói.

Tại chợ An Đông (phường An Đông), Bến Thành (phường Bến Thành) tình cảnh cũng diễn ra tương tự. Dù hàng hóa dồi dào nhưng vắng khách. Một số sạp còn đóng cửa nghỉ buổi chiều. Ở các quầy hàng khô, bánh mứt, khách mua sắm cũng thưa thớt.

Những khu vực bên ngoài chợ tấp nập hơn, nhưng các tiểu thương vẫn cho biết, sức mua giảm từ 15 - 20% so với năm ngoái

"Bán hàng ngày Tết nhưng cũng không khác ngày thường, thậm chí còn "nhàn nhã" hơn vì khách rất vắng" - một tiểu thương cảm thán!

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành, năm nay chợ khá vắng, sức mua dịp này giảm từ 15-20% so với dịp Tết năm ngoái. Đa phần khách ghé chợ chỉ tham quan chụp hình nhiều hơn mua sắm.