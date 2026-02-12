Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

TPHCM khai trương công viên nước đạt 2 kỷ lục thế giới

TPO - Ngay trong lễ khai trương sáng 12/2, Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại phường Phước Thắng, TP.HCM xác lập 2 kỷ lục thế giới do WorldKings ghi nhận, trong đó có đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên và tàu lượn nước trẻ em dài nhất thế giới.

Dự lễ khai trương có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh, nhấn mạnh, đây là công trình vui chơi giải trí hiện đại, góp phần hình thành một điểm đến đủ lực hút, bổ sung quan trọng cho hệ sinh thái du lịch – dịch vụ của đô thị biển trong cấu trúc siêu đô thị TP.HCM.

gen-o-z7527310007819-f0cded79c778de9b55c173ce62afc8fd.jpg
Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu cắt băng khai trương Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure

Aqua Adventure có quy mô 15 ha, gồm 20 trò chơi và gần 100 làn trượt nước. Công viên được hoàn thiện sau hơn 7 tháng thi công, thiết kế theo 4 chủ đề văn hóa – lịch sử Đông Tây tạo điểm đến vui chơi giải trí mới cho du khách dịp Tết Nguyên đán 2026.

gen-h-z7527313178955-1fa6f51fbdaf17a4cf026c2de2828b80.jpg
Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure khai trương phục vụ du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngay trong khuôn khổ sự kiện khai trương, Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure chính thức xác lập 2 kỷ lục do Tổ chức liên minh kỷ lục thế giới WorldKings ghi nhận.

Theo đó, trò chơi Thuyền nhân giao đấu (Aqua Warriors Battle) đạt kỷ lục “Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới” và trò chơi Ốc đảo phiêu lưu (Adventure Oasis) xác lập kỷ lục “Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới”.

gen-h-z7527294966084-3b67553cba8f56452f9ce070fa4bf80c.jpg
Tập đoàn Sun Group đón nhận chứng nhận xác lập kỷ lục thế giới

Vượt qua rất nhiều công viên giải trí nổi tiếng thế giới, Aqua Adventure chính thức trở thành công viên nước đẳng cấp quốc tế, công nghệ hiện đại bậc nhất toàn cầu.

Ngoài hai kỷ lục thế giới, Aqua Adventure còn sở hữu các trò chơi độc đáo lần đầu tiên có tại Việt Nam, như: tàu lượn nước siêu tốc dài bậc nhất châu Á lên đến 348 m; Dòng sông thử thách đầu tiên tại Việt Nam dài 400 m; trò chơi Twist ‘n’ Splash đầu tiên trong hệ thống Sun World; tổ hợp Ridehouse khổng lồ; bể bơi tạo sóng (Wave Pool) rộng nhất tại các Sun World: 6.000 m2; sông lười siêu dài lên đến 650 m... Công viên phục vụ du khách xuyên Tết, kèm chính sách vé ưu đãi đến 31/5.

